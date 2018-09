Der Koalitionsvertrag der ersten rot-rot-grünen Landesregierung unter Führung der Linken ist ausformuliert. Linke, SPD und Grüne in Thüringen einigten sich auf ein Regierungsprogramm für die kommenden fünf Jahre, wie die Parteien mitteilten. Damit könnte der Linken-Fraktionschef Bodo Ramelow der erste Ministerpräsident der Linkspartei werden.

Der Landtag soll den Regierungschef am 5. Dezember wählen. Es wird knapp, die Koalition hat im Landtag nur eine Stimme Mehrheit – ebenso wie die zweite mögliche Koalition aus CDU und SPD, gegen die sich die SPD jedoch schon bald nach der Wahl von Mitte September entschieden hatte.



Nun lassen Linke und Grüne bis Anfang Dezember die Mitglieder abstimmen.



Noch vor Beginn der finalen Verhandlungsrunde soll es Meinungsverschiedenheiten gegeben haben. Die Grünen sollen die Verhandlungen für mehrere Stunden blockiert haben, berichtet die Thüringer Allgemeine – angeblich wegen des Zuschnitts des Umweltministeriums.



Demnach sollte der Land- und Forstwirtschaftsbereich ausgegliedert und in das von den Linken geführte Bauministerium integriert werden. Die Grünen wollten dies zunächst nicht akzeptieren. Sie hatten sich im Wahlkampf unter anderem zum Thema Massentierhaltung stark positioniert. Ministerin könnte die bisherige Fraktionschefin Anja Siegesmund werden.



Ministerien aufgeteilt

Wie durchsickerte, sollen die Grünen neben dem Ministerium Umwelt/Naturschutz/Energie das Ressort Migration/Justiz/Verbraucherschutz bekommen. Die SPD erhält gleich drei Kernressorts: Finanzen, Wirtschaft/Wissenschaft und das Innenministerium. Die Linke, die mit 28,2 Prozent zehn Prozentpunkte stärker ist als die beiden Partner zusammen, bescheidet sich mit drei Ressorts, darunter Arbeit und Soziales sowie Bildung, und dem Minister in der Staatskanzlei.

Im Zusammenhang mit der Regierungsbildung hatte es starke Kritik an dem geplanten Bündnis unter Führung der Linkspartei gegeben. Mitgründer der Ost-SPD und frühere Bürgerrechtler hatten in offenen Briefen dagegen protestiert, dass die Sozialdemokraten einen Regierungschef der Linken mitwählen wollen. Die Koalitionspartner verpflichteten sich daraufhin zu einer verstärkten Aufarbeitung der DDR-Geschichte.

Schon vor der Landtagswahl am 14. September hatte die Linke die seit Jahren zaudernde SPD und die Grünen mit Zugeständnissen gelockt: Der Verzicht auf die Linke-Dauerforderung nach Abschaffung des Verfassungsschutzes gehörte ebenso dazu wie die Zusage, niemanden, der mit dem DDR-Staatssicherheitssystem in Verbindung stand, in die Regierung zu schicken. Im Koalitionsvertrag stehen nun Projekte wie ein beitragsfreies Kita-Jahr oder mehr Geld für Kommunen und freie Schulen.

Die Parteien wollen den Koalitionsvertrag im Detail am Donnerstag vorstellen.