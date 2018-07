Am Ende hat Angela Merkel Helmut Kohl dann doch nicht ganz geschafft: Mit 96,7 Prozent hat die CDU ihre Parteichefin zum achten Mal zur Vorsitzenden gewählt. Ihr Vorvorgänger hatte es als Einheitskanzler 1990 auf 98,5 Prozent bei seiner Wiederwahl gebracht.

Aber auch ihren eigenen Rekordwert von 2012, als sie 97,9 Prozent erreichte, hat Merkel nun leicht unterboten. Dabei hatten viele mit einem noch besseren Ergebnis gerechnet. Schließlich hatte sie die CDU bei der Bundestagswahl wieder über 40 Prozent geführt, und – noch wichtiger – diese Marke in Umfragen bislang gehalten. Beobachter hatten deshalb selbst 100 Prozent für möglich gehalten – eine Zahl, die bisher nur CDU-Gründervater Konrad Adenauer erreicht hat.

"Ihr wisst gar nicht, was ihr für eine große Chefin habt", hatte der Franzose Joseph Daul, der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, den Delegierten noch vor der Wahl zugerufen. Er hatte angesichts des Renommees, das die deutsche Bundeskanzlerin in der ganzen Welt genießt, wohl ebenfalls mit einem noch besseren Ergebnis gerechnet. Dieser Erfolg aber blieb Merkel nun verwehrt.



Nur ein kleiner Dämpfer

Wie stark Merkel ist, lässt sich erkennen, wenn man sich klarmacht, vor welchen Problemen ihre Partei derzeit steht. Mit der AfD ist der CDU eine Konkurrenz von rechts erwachsen, die sich im vergangenen Jahr bei drei Landtagswahlen etablieren konnte. Die Partei regiert nur noch in sieben Bundesländern mit, die kleinen Grünen dagegen in acht. Die Riege der einst mächtigen Ministerpräsidenten der Union ist auf vier zusammengeschrumpft. Und im abgelaufenen Jahr hat Merkel in der großen Koalition mit Mindestlohn, Rente mit 63 und Frauenquote zudem viele SPD-Themen umgesetzt, die in der CDU auf Skepsis bis Ablehnung stoßen.

Jeder andere Parteichef hätte unter solchen Bedingungen wohl einen deutlichen Dämpfer bekommen. Daran, dass Merkel die unangefochtene Nummer eins in der CDU ist, ändert also auch ihr zweitbestes Ergebnis nichts.



Dabei hatte Merkel sich für ihre Verhältnisse aus der Deckung gewagt und eine ziemlich engagierte Rede gehalten, mit der sie der Partei vor allem Mut und Selbstbewusstsein vermitteln wollte. "Die CDU tut Deutschland gut", rief sie den Delegierten zu und verwies auf die "historische Errungenschaft" des ausgeglichenen Haushalts oder die im Vergleich zu 2005 niedrige Arbeitslosigkeit.



Mut und Optimismus

Harte Reformschritte musste die Bundeskanzlerin diesmal nicht verkünden. Stattdessen versucht sie, ihrer Partei Optimismus einzuimpfen: Egal ob neue Technologien oder TTIP, hier müsse man mutig vorangehen und nicht immer nur die Bedenken sehen, forderte sie.

Zudem weiß die Kanzlerin ihre Partei in der derzeit wohl wichtigsten außenpolitischen Frage, dem Umgang mit Russland, weitgehend hinter sich. "Russland hat gegen internationales Recht verstoßen", sagte sie einmal mehr. Dies müsse man auch klar beim Namen nennen. Von den Delegierten erhielt sie dafür viel Beifall. Bei der anschließenden Aussprache gab es keinen einzigen der beinahe tausend Anwesenden, der Merkel zu einer Kursänderung überreden wollte. Und einer, der das in der Vergangenheit getan und von Merkel verlangt hatte, Russland nicht zu stigmatisieren, wurde auf dem Parteitag abgestraft: Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier kam bei den Vorstandswahlen auf den letzten Platz und verpasste damit den Einzug in das Gremium.

Ein anderes Thema, über das in den vergangenen Tagen viel gestritten worden war, hatte die Parteispitze bereits im Vorfeld entsorgt: Die kalte Progression soll nach dem Willen der CDU unter bestimmten Voraussetzungen nun doch noch bis 2017 abgebaut werden. Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, der das durchgekämpft hatte, gab in der Aussprache dann auch Merkels schnurrendes Kätzchen – trotz der Zugeständnisse, die er machen musste.