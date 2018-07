Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Andreas Schockenhoff, ist tot. Der CDU-Außenpolitiker und langjährige Koordinator für die deutsch-russische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt starb in der Nacht zum Sonntag im Alter von 57 Jahren eines natürlichen Todes. Ein Fraktionssprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung.

"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verliert mit ihm einen ihrer profiliertesten Politiker, ganz viele von uns auch einen guten Freund und engen Weggefährten", sagte Fraktionschef Volker Kauder. Schockenhoff sei ein leidenschaftlicher Außenpolitiker gewesen, der die Politik der Fraktion auf diesem Gebiet maßgeblich geprägt habe. "Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir haben einen großartigen Menschen verloren", sagte Kauder.



Schockenhoff war seit 1990 Mitglied im Bundestag. Ein großes Anliegen war ihm die deutsch-französische Freundschaft. Darüber hinaus galt er als Russland-Kenner.



In seiner Rolle als Koordinator für die Zusammenarbeit mit Russland profilierte sich Schockenhoff in der Ukraine-Krise als harter Kritiker Moskaus. "Russland setzt den Bruch des Völkerrechts fort. Das muss man klar benennen", sagte Schockenhoff noch im November im Interview mit ZEIT ONLINE. Man dürfe sich von Putin nicht erpressen lassen. Der Druck über die Sanktionen gegen Russland müsse aufrechterhalten werden. "Was wäre die Alternative? Immer weiter nachgeben, um Putin zu besänftigen?"



Zwischenzeitlich war Schockenhoff wegen seiner deutlichen Worte im Kreml so wenig gelitten, dass er etwa während der deutsch-russischen Regierungskonsultationen Anfang des Jahres keinen Termin im Außenministerium bekam. Über die staatliche Nachrichtenagentur Interfax ließ ihn die russische Seite damals wissen: "Der Hund kläfft, aber die Karawane zieht weiter."

Auch beim Umgang mit dem "Islamischen Staat" (IS) befürwortete Schockenhoff ein robustes Vorgehen. Um das Vorrücken der Terrormiliz zu stoppen, müssten auch Waffenlieferungen an die PKK erwogen werden, forderte Schockenhoff Anfang September. Zugleich setzte er sich für eine umfassende deutsche Ausbildungsmission im Irak ein: "Das finde ich richtig, weil wir als bevölkerungsreichstes EU-Land Verantwortung übernehmen."