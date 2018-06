Nach monatelangen Kontroversen zwischen der SPD und konservativen Unionspolitikern hat das Gesetz für eine Frauenquote das Kabinett passiert. Der Gesetzentwurf sieht ab 2016 Sanktionen vor, wenn mitbestimmungspflichtige Konzerne bei Neubesetzungen im Aufsichtsrat nicht mindestens einen Frauenanteil von 30 Prozent erreichen.



Auch etwas kleinere Unternehmen und der Öffentliche Dienst sollen den Frauenanteil in ihren Chefetagen erhöhen und regelmäßig über ihre Fortschritte berichten. Sie haben aber – anders als die Großkonzerne – keine Strafen zu befürchten, wenn sie ihr Ziel nicht erreichen.

Eine frühere Fassung des Gesetzentwurfs hatte vorgesehen, dass Bundesbehörden ihre Gleichstellungsziele und deren Umsetzung öffentlich machen müssen. Nach Protesten aus verschiedenen Ministerien müssen diese Informationen jetzt aber nicht mehr im Internet veröffentlicht werden, sondern nur noch im Intranet der jeweiligen Behörde.

Parallel brachte die Regierung die ebenfalls strittige gesetzliche Regelung der Tarifeinheit auf den Weg, indem das Kabinett einen Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) billigte. Die Regierung will damit Arbeitskämpfe konkurrierender Gewerkschaften im selben Betrieb wie bei der Deutschen Bahn verhindern. Das Gesetz soll festschreiben, dass im Streitfall nur der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern im Betrieb gilt.

Kein Eingriff ins Streikrecht

Kleinere Berufsgewerkschaften wie die Lokführergewerkschaft GDL, die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und der Marburger Bund sehen darin ihre Existenz infrage gestellt. Der Großteil der im Deutschen Gewerkschaftsbund organisierten Branchengewerkschaften und die Arbeitgeber unterstützen das Vorhaben dagegen. Das Gesetz soll im Laufe des kommenden Jahres in Kraft treten.

Ministerin Nahles erläuterte im ZDF, es gehe darum, möglichst wenig Blockaden durch konkurrierende Gewerkschaften zu haben und eine gute Interessenvertretung für die Arbeitnehmer. "Es wird auch in Zukunft, das wage ich hier zu prognostizieren, Streiks von Cockpit geben", sagte Nahles im Hinblick auf die Spartengewerkschaften, die sich in ihren Rechten beschnitten fühlen. "Die Interessen von vielen dieser Spartengewerkschaften sind gar nicht ernstlich berührt." Ein Eingriff ins Streikrecht sei nicht vorgesehen. Nahles räumte ein, dass es für die Neuregelung verfassungsrechtlich nur enge Spielräume gebe.



Neue Unternehmenskultur

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sagte, Spartenorganisationen und Berufsgewerkschaften könnten auch weiter aktiv werden. Der Grundsatz der Tarifeinheit stelle lediglich sicher, dass der Streit zwischen Gewerkschaften um Arbeitnehmern nicht in die Betriebe hineingetragen wird.

Der Streit um die Frauenquote ist für Bundesjustizminister Heiko Maas nunmehr beendet. "Die letzten Zuckungen eines jahrelangen Kulturkampfes um die Quote sind ausgestanden", sagte er. Frauenministerin Manuela Schwesig (SPD) würdigte das Projekt als Auslöser eines Kulturwandels: "Mit diesem Gesetz kommt ein Prozess in Gang, der Führungs- und Unternehmenskultur in unserem Land verändern wird." Zu den Gegnern der Quote gehören unter anderem die Arbeitgeberverbände, die AfD und die FDP.