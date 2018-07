Bundespräsident Joachim Gauck hat in seiner Weihnachtsansprache zu Mitgefühl mit den nach Deutschland kommenden Flüchtlingen aufgerufen. "Dass wir mitfühlend reagieren auf die Not um uns herum, dass die Allermeisten von uns nicht denen folgen, die Deutschland abschotten wollen, das ist für mich eine wahrhaft ermutigende Erfahrung dieses Jahres", sagte Gauck in seiner Ansprache, die am ersten Weihnachtstag ausgestrahlt wird.

Ohne Proteste wie die islamfeindlichen Pegida-Demonstrationen in Dresden explizit zu nennen, sagte der Bundespräsident: Es gehe darum, Ängste ernst zu nehmen, aber nicht, ihnen zu folgen. "Mit angstgeweiteten Augen werden wir Lösungswege nur schwer erkennen." Wer sich aber den Herausforderungen stelle, der "findet auch Lösungen".

"Ein deutliches Zeichen für die Menschlichkeit sehe ich darin, dass es mittlerweile so viel Bereitschaft gibt, Flüchtlinge aufzunehmen", sagte Gauck. Er verwies auf das Elend der unzähligen Heimatlosen und Vertriebenen. Es gehe darum, "Bedrohten Frieden und Verfolgten Schutz" zu bieten.

Gauck würdigte Menschen, die sich für mehr Mitmenschlichkeit hierzulande oder in der Welt einsetzen. Als Beispiele nannte er einen Verein in Magdeburg, der sich um minderjährige Flüchtlinge kümmert, Helfer, die in den Ebola-Gebieten Westafrikas tätig sind, aber auch "die vielen, die sich auch heute in der Nachbarschaft, im Krankenhaus oder im Heim um Mitmenschen kümmern". Sie alle zählten zu denen, die "aus dieser Welt und aus unserem Land einen besseren Ort machen".

Der Bundespräsident nutzte seine Ansprache auch zu einem Aufruf zum friedlichen Umgang miteinander. Zwar sei Deutschland heute ein Land des Friedens, "zugleich blicken wir aber zurück auf ein Jahr voller Friedlosigkeit, auf Kriege, Bürgerkriege, Terror und Mord, sogar unter Berufung auf die Religionen", sagte er mit Blick auf die Konflikte weltweit.



"Deutschland hat mehr Arbeit als je zuvor"

"Wo wir dazu beitragen können, dass Frieden erhalten oder gestiftet, dass Leid gelindert und eine bessere Zukunft gebaut werden kann, sollten wir alles tun, was in unserer Macht steht", forderte Gauck. Notwendig seien "die tägliche Achtung voreinander und das tägliche Achtgeben aufeinander". Dieses Gebot "kennen auch alle Religionen, es verbindet und verpflichtet uns alle".

Der Bundespräsident erinnerte auch an Anlässe zur Freude im zurückliegenden Jahr: "Deutschland hat mehr Arbeit als je zuvor, es ist im Ausland beliebt wie nie und Fußball-Weltmeister sind wir auch."