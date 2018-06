Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) plant ein Gesetz zur Angleichung der Löhne von Männern und Frauen. "Ich arbeite derzeit an einem Gesetz, im Frühjahr werden die Eckpunkte vorgestellt", sagte die Ministerin dem MDR. Dabei gehe es ihr um den Grundsatz "gleicher Lohn für gleiche Arbeit". Drei Viertel der Frauen seien der Auffassung, sie würden in der Arbeitswelt benachteiligt. "Die Politik muss dafür sorgen, dass sich das ändert", sagte Schwesig.

Frauen verdienen statistisch gesehen 22 Prozent weniger als Männer. Im Jahr 2013 betrug der Bruttolohn für Frauen im Schnitt 15,56 Euro pro Stunde, für Männer dagegen 19,84 Euro. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind die Gründe für die Differenz in dieser Art der Berechnung zum großen Teil struktureller Natur: So haben Männer und Frauen oft unterschiedliche Berufe. Arbeitsbereiche, in denen Frauen dominieren, werden häufig schlechter bezahlt. Frauen besetzen bislang auch seltener Führungspositionen und arbeiten häufiger als Männer in Teilzeit oder sind geringfügig beschäftigt.

Ein Drittel der Lohnlücke sei dennoch auf einen Faktor zurückzuführen, der nichts mit der Art des Arbeitsplatzes zu tun hat: Häufig würden Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen schlechter bezahlt als Männer in ähnlichen Positionen.

Zunächst solle aber das Gesetz zur Frauenquote vom Bundestag verabschiedet werden. "Es gibt ja auch Leute, die das Stück für Stück verdauen müssen," sagte sie. Das Kabinett hatte am Donnerstag nach kontroversen Debatten in der großen Koalition einen Gesetzentwurf verabschiedet, der erstmals eine verbindliche Frauenquote für Aufsichtsräte vorschreibt. Die Vorgabe betrifft vor allem Großunternehmen, die den Frauenanteil in ihren Aufsichtsräten ab 2016 sukzessive auf 30 Prozent aufstocken müssen.