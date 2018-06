Bisher hatte sich die Bundesregierung im Kampf gegen die Terroristen des "Islamischen Staats" im Irak auf halbwegs sicherem Terrain bewegen wollen. Zur Unterstützung der kurdischen Kämpfer im Norden des Landes wollte sie zwar Ausbilder der Bundeswehr schicken, jedoch ohne Waffen. Und deshalb auch ohne Bundestagsmandat. Nun aber hat sich die Regierung offenbar zu einem Kurswechsel entschlossen. Die Ausbildung der kurdischen Peschmerga sollen jetzt mehr als 100 bewaffnete Bundeswehrsoldaten übernehmen. Die Ausbildungsmission würde damit zu einem echten Auslandseinsatz.

Das könnte verfassungsrechtliche Probleme geben. Denn die Bundeswehr ist laut Grundgesetz eigentlich nur zur Verteidigung vorgesehen, für Auslandseinsätze hat das Bundesverfassungsgericht enge Vorgaben gemacht: Diese müssen eingebunden sein in ein "System kollektiver Sicherheit", wie es in einem Grundsatzurteil von 1994 heißt. Ein UN-Mandat oder der Bündnisfall galten deshalb bislang als zwingende Voraussetzung für die Entsendung deutscher Truppen in andere Länder.

Auch deshalb wollte die Bundesregierung für die geplante Ausbildungsmission eigentlich auf die Zustimmung des Bundestags verzichten. Denn im Kampf gegen den IS gibt es weder ein UN-Mandat noch einen Nato-Beschluss. Unter Führung der USA kämpft lediglich ein loser Zusammenschluss von Staaten an der Seite der irakischen Regierung gegen die radikalen Islamisten.

Bedenken in der SPD-Fraktion

Dass die Bundesregierung nun umschwenkt, dürfte zwei Ursachen haben: Zum einen hatten das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium Anfang November ein Erkundungsteam nach Erbil entsandt, um die Bedingungen für einen Einsatz zu klären. Dabei wurde offenbar deutlich, dass die Bundeswehr-Ausbilder eines größeren Eigenschutzes bedürfen und man das nicht anderen Truppen überlassen kann und will. Zum anderen gab es in der SPD-Fraktion Widerstand dagegen, deutsche Truppen ohne ausdrückliche Zustimmung des Bundestags in das Kriegsgebiet Irak zu entsenden.

Ihr verteidigungspolitischer Sprecher Rainer Arnold unterstützt deshalb den Kursschwenk der Regierung, obwohl er die Abstimmung im Parlament nach wie vor eigentlich für überflüssig hält, da es lediglich um den Schutz einer Ausbildungsmission gehe. "Auch wenn der Einsatz nicht zustimmungspflichtig ist, ist es besser, ihn zu mandatieren", sagte der SPD-Politiker ZEIT ONLINE. Schließlich könne man der Öffentlichkeit nur schwer erklären, warum es für die kleine Ausbildungsmission in Mali ein Parlamentsmandat gebe, man aber ausgerechnet im Irak auf ein solches Mandat habe verzichten wollen.

Die möglichen verfassungsrechtlichen Probleme wollen Union und SPD offenbar durch eine Neuinterpretation des Systems der kollektiven Sicherheit lösen. "Das könnte möglicherweise auch ein bilaterales Abkommen mit dem Irak sein", sagt Arnold. Schließlich habe die Regierung in Bagdad um Hilfe Deutschlands gebeten, die Bundeswehrsoldaten würden also anders als in anderen Fällen nicht gegen den Willen des Landes dorthin geschickt.

Das sieht auch Unionsfraktionsvize Andreas Schockenhoff so. Durch die Einladung der irakischen Regierung sei ein möglicher Einsatz der Bundeswehr im Rahmen des Rechts auf Selbstverteidigung eines Staates durch Artikel 51 der UN-Charta gedeckt, das auch kollektive Hilfe erlaube. "Der Begriff der Selbstverteidigung gilt nicht nur in nationalen Grenzen", sagt Schockenhoff ZEIT ONLINE. Der Bündnisfall könne nicht nur durch die Nato gedeckt sein, sondern auch in gemeinsamer Verteidigung gegen den IS.

Der CDU-Politiker erwartet aber erst einmal den genauen Vorschlag der Bundesregierung. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wollte darüber heute am Rande der Kabinettssitzung mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) beraten. "Wenn es aber ein Mandat für den Irak geben wird, darf man es nicht zu eng fassen", fordert Schockenhoff. Es müsse ein gewisser Spielraum bleiben, was die Zahl der Soldaten betreffe. Auch, um etwa auf "besondere Situationen" ohne ein neues Mandat reagieren zu können. Die Zustimmung des Bundestags habe außerdem den Vorteil einer breiten politischen Debatte über den Einsatz und eines breiten Konsenses, so Schockenhoff.