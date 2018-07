Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibt CDU-Vorsitzende. Sie erhielt auf einem Bundesparteitag in Köln 96,7 Prozent der Stimmen und erzielte damit ihr bisher zweitbestes Ergebnis. 2012 hatte sie 97,9 Prozent bekommen. Ihr schlechtestes Ergebnis bekam sie 2004 mit 88,4 Prozent. Insgesamt wurde sie achtmal in Folge in das Amt gewählt.



Für Merkel stimmten 884 von 919 Delegierten. 30 votierten mit Nein, 5 enthielten sich. Die CDU wertet die Enthaltungen als ungültig. Würden sie mitgezählt, hätte die Zustimmung für Merkel bei 96,2 Prozent gelegen.



Nach Merkel hat der Parteitag auch die fünf stellvertretenden Vorsitzenden bestätigt. Das beste Ergebnis mit 96,5 Prozent erzielte die rheinland-pfälzische Landeschefin Julia Klöckner. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier wurde mit 89,1 Prozent wiedergewählt. Der Chef der NRW-CDU, Armin Laschet, erhielt 76,1 Prozent. Baden-Württembergs Landeschef Thomas Strobl bekam 75,2 Prozent. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wurde mit 70,5 Prozent als Bundesvize bestätigt.

Mit Spannung erwartet worden war die Wahl des Präsidiums, bei der acht Bewerber für sieben Ämter angetreten waren. Nachdem im ersten Wahlgang das Frauenquorum nicht erreicht worden war, zog Gesundheitsminister Hermann Gröhe seine Kandidatur zurück.

Im neu gewählten CDU-Präsidium sitzt nun Jens Spahn, Gesundheitsexperte der Unionsfraktion. Darüber hinaus gewählt wurde die Berliner Gesundheitsstaatssekretärin Emine Demirbüken-Wegner. Sie ist neben der saarländischen Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer einzige Frau in dem Spitzengremium. Wiedergewählt wurden Finanzminister Wolfgang Schäuble, der Europaabgeordnete David McAllister, Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich sowie CDA-Chef Karl-Josef Laumann.

Merkel stimmt CDU auf Bundestagswahl ein

Unter Merkels Führung kam die Union bei der Bundestagswahl 2013 auf 41,5 Prozent. Sie regiert Deutschland seit neun Jahren. Spekulationen innerhalb der CDU und in den Medien, sie werde während dieser Legislaturperiode ihr Amt niederlegen, weist die 60-Jährige zurück. Sie sei für die ganze Wahlperiode angetreten.

Vor ihrer Wiederwahl als Parteichefin hatte Merkel die CDU auf den Kampf gegen eine linke Mehrheit bei der nächsten Bundestagswahl eingeschworen. Dabei blieben scharfe Attacken gegen den Koalitionspartner SPD nicht aus: "Nur eine starke Union 2017 wird Rot-Rot-Grün im Bund unmöglich machen. Daran haben wir zu arbeiten", sagte Merkel und nannte ausdrücklich Grüne und FDP als mögliche Partner der Union.