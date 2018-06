Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will trotz steigenden Drucks aus Brüssel ohne Einschränkung an seinen Pkw-Maut-Plänen festhalten. "An unserem Zeitplan ändert das nichts", sagte Dobrindt nachdem die EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc seine aktuellen Pläne als unvereinbar mit dem EU-Recht bezeichnet hatte. Dobrindt entgegnete: "Wir gehen mit der Infrastrukturabgabe am Mittwoch ins Kabinett."

EU-Kommissarin Bulc warnte, dass der bisher in Brüssel zur Prüfung vorgelegte Gesetzestext mit dem fundamentalen Vertragsprinzip der Nicht-Diskriminierung brechen würde. Dobrindt kritisierte: "Man kann den Eindruck haben, dass das Schreiben offensichtlich mit sehr heißer Nadel gestrickt worden ist, und die aktuellen Entwicklungen unserer Gesetze nicht berücksichtigt hat."



Er reagierte mit einem Schreiben auf die Kritik, in dem er entgegnete, die Einführung einer Infrastrukturabgabe stelle auch in der Kombination mit Freigrenzen bei der Kfz-Steuer keine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit dar. Denn alle in- und ausländischen Halter von im Inland zugelassenen Kfz würden anderweitig, nämlich durch Kfz-Steuern, einen Beitrag zur Infrastrukturfinanzierung leisten.

Die EU-Kommissarin nannte in ihrem Schreiben zwei Hauptkritikpunkte: So bevorteile die Anrechnung der Pkw-Maut auf die Kfz-Steuer deutsche Autofahrer, weil nur diese dadurch entlastet würden. Dies führe zu einer indirekten Diskriminierung von EU-Ausländern. Zudem seien die Kurzzeit-Vignetten für Ausländer (20 Euro für zwei Monate, zehn Euro für zehn Tage) zu teuer.

Bedingungen aus Koalitionsvertrag seien erfüllt

Die EU-Kommission kündigte an, sie werde die deutschen Pläne weiter im Auge behalten. Dobrindt nannte als Ziel einen Systemwechsel von einer Steuer- hin zu einer Nutzerfinanzierung der Infrastruktur. "Das ist auch ein erklärtes Ziel der EU-Kommission", sagte Dobrindt. Ein zweiter Entwurf für Reduzierungen bei der Kfz-Steuer, die Inländern einen Maut-Ausgleich garantieren sollen, soll am Mittwoch im Kabinett beraten werden.



SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte, er gehe davon aus, dass der Dobrindt-Vorschlag alle Bedingungen aus dem Koalitionsvertrag erfüllt. "Wenn das so ist, werden wir das so im Kabinett beschließen." Seine Europarechtsabteilung sei zu dem Schluss gekommen, dass das Maut-Konzept mit Europarecht vereinbar sei.