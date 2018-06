Im März verurteilte ein Gericht den ehemaligen Präsidenten des FC Bayern München und Wurstfabrikanten Uli Hoeneß zu einer Gefängnisstrafe, im Juni erinnerte ihn die Staatskanzlei München über einen ihrer Anwälte daran, seinen Bayerischen Verdienstorden doch zurückzugeben. Das berichtet die die Süddeutsche Zeitung und beruft sich auf "sichere Quellen": Das sei so Brauch, wenn man zu einer Strafe ohne Bewährung verurteilt wurde, habe die Regierungszentrale von CSU-Chef Horst Seehofer an Hoeneß ausrichten lassen. Auch könne es in Öffentlichkeit und Medien womöglich für Kritik sorgen, wenn er als verurteilter Straftäter seinen Orden behalte.

Hoeneß' Familie willigte ein, wie nach Erscheinen des Berichts auch Hoeneß' Anwalt Michael Nesselhauf bestätigte. Während der Verurteilte im Gefängnis saß, brachte dessen Frau den von dem früheren Ministerpräsidenten Edmund Stoiber verliehenen Orden im September in die Staatskanzlei zum derzeitigen Regierungschef Seehofer.

Damit ging die Rückgabe anders als berichtet nicht von Hoeneß aus: Vor wenigen Tagen hatte die Bild-Zeitung noch berichtet, Hoeneß gebe die Ehrung selbst zurück, weil er von der Politik und der Justiz enttäuscht ist. Er fühle sich ungerecht behandelt, weil er – soweit bekannt – als einziger Bundesbürger ins Gefängnis musste, nachdem er seine Steuerhinterziehung selbst angezeigt hatte. Der Bericht verbreitete sich weiter, andere Medien zitierten sie, Kommentatoren kritisierten Hoeneß' angebliche Hybris und sein Rechtsstaatsverständnis.

Der Bayerische Verdienstorden gilt als besondere Auszeichnung: Höchstens 2.000 Menschen dürfen ihn laut SZ tragen, derzeit gebe es 1.717 Geehrte. Formal ist nur eine Aberkennung möglich, es gibt kein Verfahren für einen Ordensentzug.

Offiziell äußert sich die Staatskanzlei laut SZ nicht zu Fragen rund um die Ordensvergabe.