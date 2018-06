Der Chef der Brandenburger AfD-Fraktion, Alexander Gauland, hat den Bundesvorsitzenden der Partei, Bernd Lucke, scharf kritisiert. In der Welt am Sonntag warf Gauland Lucke vor, nicht mit seinen Kritikern zu sprechen.



Es sei mehrmals versucht worden, die Differenzen über die Führungsstruktur im Vier- oder Sechs-Augen-Gespräch mit Lucke zu klären, sagte Gauland. "Nie kam eine Terminabsprache mit ihm zustande." Darum hätten die Kritiker einen Brief geschrieben, aus dem Spiegel Online Auszüge veröffentlichte.

In dem Brief forderten führende Parteimitglieder Lucke auf, seine Pläne einer Ein-Mann-Parteispitze aufzugeben. Derzeit wird die Partei von drei Vorsitzenden geleitet. Neben Lucke sind dies Frauke Petry und Konrad Adam, beide unterzeichneten das Schreiben. Sie werfen Lucke eine "Führung nach Gutsherrenart" vor.



Petry und Adam seien von Lucke im vergangenen Jahr mehrmals schroff abgekanzelt worden, berichtet Spiegel Online. Statt sich mit ihnen auszusprechen, lud Lucke die Kreisvorsitzenden der Partei zu einer gesonderten Konferenz ein. Dort wollte er über die geplante Satzungsänderung sprechen. Mit dieser wollte er auf einem Parteitag Ende Januar die Ein-Mann-Parteispitze beschließen lassen.



Henkel rügt Lucke-Kritiker

Parteivize Hans-Olaf Henkel rügte die Unterzeichner des Briefes im Tagesspiegel. Er sei es "leid, dass die Partei immer wieder so ein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit abgibt, weil die drei Sprecher Gegensätzliches von sich geben". Das Modell der drei Vorsitzenden, die Sprecher genannt werden, habe sich "nachhaltig nicht bewährt".

Der Spiegel veröffentlichte zudem ein Schreiben Henkels an Adam. In diesem kritisiert er den Vorsitzenden scharf, der zuvor in einer internen E-Mail seinen Unmut über Luckes Alleingang geäußert haben soll. "Sie scheinen von Enttäuschung über Ihre Bedeutung in der Partei und von Ihrem Ehrgeiz zerfressen", schrieb Henkel. Er hoffe, "der letzte Akt wird bald aufgeführt und sie treten von der Bühne".