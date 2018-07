Gewaltbereite Hooligan-Gruppen können als kriminelle Vereinigung eingestuft und ihr Mitglieder damit härter als bislang bestraft werden. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. Dem Urteil (Az. 3 StR 233/14). zufolge können Mitglieder solcher Hooligan-Gruppen nun grundsätzlich wegen Mitgliedschaft oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Für die Einstufung reicht es aus, wenn sich die Gruppen zu Massenschlägereien verabreden und treffen, weil Körperverletzung selbst mit Einwilligung der Beteiligten sittenwidrig und strafbar sei. Die Richter wiesen damit die Revision von fünf Mitgliedern der ehemaligen Dresdner Gruppierung Hooligans Elbflorenz zurück.



Die Angeklagten waren vom Landgericht Dresden wegen Mitgliedschaft in der Gruppe, schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung zu Strafen von bis zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Laut Urteil hatten sich die Rechtsextremen im Sommer 2008 nach dem Halbfinalspiel der Fußballeuropameisterschaft zwischen Deutschland und der Türkei an Überfällen von mindestens 80 Gewalttätern auf türkische Gaststätten in Dresden beteiligt. Sie organisierten auch Massenschlägereien.

Für Vereine und Verbände sind gewaltbereite Fans schon seit langem ein Problem. Regelmäßig kommt es am Rande von nationalen und internationalen Fußballspielen zu Randale und Schlägereien, für die Hooligans verantwortlich gemacht werden.

So gab es etwa im Januar 2014 in der Kölner Innenstadt vor einem Testspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04 schwere Auseinandersetzungen. Bei einer Prügelei zwischen rund 200 Anhängern wurde ein Fan lebensgefährlich verletzt. Ende November 2014 gab es Krawalle beim Drittliga-Spiel zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Dabei waren nach Polizeiangaben 13 Beamte verletzt worden, 67 Personen wurden festgenommen.

In jüngster Zeit machen vor allem Verbindungen zwischen Rechtsextremen und Hooligans den Ermittlern Sorge. Im Oktober 2014 kam es bei einer Kundgebung der Gruppe Hooligans gegen Salafisten in Köln zu schweren Ausschreitungen. Unter den knapp 5.000 Teilnehmern waren zahlreiche Rechtsextremisten und Neonazis. Auch bei den islamkritischen Pegida-Demonstrationen sind Hooligans dabei.