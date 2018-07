Bund und Länder diskutieren darüber, wie die Kosten für die Unterkunft von Flüchtlingen in Zukunft anders verteilt werden können. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) bekommt aus den Ländern Zuspruch für seinen Vorstoß, dass künftig der Bund die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung tragen sollte. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte der Leipziger Volkszeitung, es gehe nicht um die Besserstellung von Gemeinden, sondern um beschleunigte Lösungswege. Dabei bezog er sich auch auf die Demonstrationen von Pegida-Anhängern gegen eine vermeintliche "Überfremdung". "Und da könnte der Bund durch unkomplizierte Kostenerstattung sehr mithelfen, dem Angstschüren von Pegida den Boden zu entziehen", sagte Ramelow.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) unterstützte den Vorschlag ebenfalls und sagte der Märkischen Allgemeinen: "Eine dauerhafte Finanzierung der Unterbringungskosten für Asylbewerber und Flüchtlinge durch den Bund würde die Landkreise spürbar entlasten. Von daher hoffe ich auf zeitnahe Gesprächsangebote des Bundes."

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) wies in der Leipziger Volkszeitung darauf hin, dass es in Zukunft nicht weniger Flüchtlinge geben werde. "Deshalb muss sich der Bund systematisch daran beteiligen, die Flüchtlinge so unterzubringen, dass sie sich auch integrieren können, hier arbeiten und ihre Kinder zu Schule schicken können, sprich vielleicht bei uns eine zweite Heimat finden können."

Ob mit der Finanzierung auch eine Aufsicht über die Qualität der Unterkünfte durch den Bund einhergehen könnte, wurde nicht bekannt.