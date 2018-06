Sie haben einen Saal im Kongresszentrum gemietet für ihre wütenden Bürger, sie haben ihnen Cola, Wasserfläschchen und Brezeln hingestellt. Sie haben eine Agentur engagiert, die sich Die Dialoggestalter nennt. Sie sitzen eineinhalb Stunden an den 50 Tischen und hören sich alles an: der sächsische Ministerpräsident, die Integrationsministerin, zwei Dresdner Bürgermeister und Dutzende andere Regierungs-, Verwaltungs- und Kirchenvertreter. Nach diesem Abend, nach dem Dialogforum, kann kein Pegida-Demonstrant mehr behaupten, die Politik und die anderen da oben hörten ihnen nicht zu. Und wie sie zuhören!

Am Sonntag schon hatte diese neue Phase im öffentlichkeitswirksamen Umgang mit Pegida begonnen, als deren Sprecherin Kathrin Oertel in der Talkshow von Günther Jauch saß. Montag dann die Pegida-Pressekonferenz in den Räumen der Landeszentrale für politische Bildung, Dienstag diskutierte Bundesinnenminister Thomas de Maizière in der Frauenkirche mit Sympathisanten.

Nun also das Dialogforum. Tische mit jeweils sechs Bürgern, 300 Menschen insgesamt. Einer von Ihnen ist Gerd Gerull, ein 66-Jähriger, gerade verrenteter Ingenieur. Heute Mittag hat er sich hingesetzt und mal alles aufgeschrieben, was ihn stört. Er nennt es sein Positionspapier. Jetzt liegen die zwei eng bedruckten Seiten vor ihm auf Tisch 24. Er schimpft darin auf die "Dogmen", die Medien und Politik vergäben, und warnt vor "Kreuzberg und Neukölln – der kiezgewordene Albtraum der Bundesrepublik". Gerull ist außerdem sicher, dass jeder Bundeskanzler bei Amtsantritt unterschreiben muss, nicht gegen die Interessen der USA und der anderen "Alliierten" zu verstoßen. Das hat er in in einem Buch gelesen. Gerull sagt: "Wir Rentner müssen Steuern zahlen!" Ein anderer am Tisch ruft: "Weil wir Krieg in Afghanistan führen!" Und ein Dritter sofort: "Die sind doch selber Schuld!" Und schon sind die Afghanen verantwortlich, dass Rentner Gerull nicht von der Steuer befreit ist.

Journalisten auf die Tribüne verbannt

Plötzlich taucht Ministerpräsident Stanislaw Tillich auf der Bühne auf, ohne Einleitung und Applaus, "Guten Abend", sagt er, und dann: "Es gibt Meinungen, die auch nicht jeder teilt, aber die man äußern dürfen muss." Das ist der Ton des ganzen Abends: Hier kann jeder sagen, was er will. Was daraus wird oder wer Recht hat: heute egal.

Als es losgeht in zwei Runden, werden die Journalisten auf die Tribüne verbannt. Der Dialog zwischen Bürgern und Politikern, er ist anscheinend zu labil, um unter direkter Beobachtung zu bestehen.

Aus der Ferne ist zu erkennen, wie sich Tillich immer wieder zurücklehnt an seinem Sechser-Tisch. Wie Integrationsministerin Petra Köpping ihre Ellenbogen aufstützt, und wie an Tisch 24 der erste Bürgermeister von Dresden, Dirk Hilbert (FDP), direkt neben Gerull Platz nimmt.

Wieder fehlen Muslime und Migranten

Jeder Tisch soll ein Thema wählen: Asyl, Integration oder Zuwanderung, und erarbeiten, was sie daran "bewegt", welche Informationen sie sich dazu wünschen, wann sie diese als glaubwürdig akzeptieren, und was sie sich für 2020 wünschen. Außerdem sollen sie sich ausreden lassen und einen wählen, der moderiert. Diese Regeln sollen die größten Ausfälle und die schlimmste Hetze verhindern. Es gelingt.

Obwohl sogar ein paar Pegida-Gegner da sind. Aber eine Gruppe, die direkt betroffen ist von Pegida, ist nicht dabei an diesem Abend. Man wolle "nicht mehr übereinander, sondern miteinander reden", hatte der Moderator gesagt. Doch das gilt nicht für Muslime und alle anderen irgendwie Ausländischen, die von Pegida mitgemeint werden. Sie haben beim Dialogforum der sächsischen Bürger keine Stimme. So wie sie am Vorabend bei der Diskussion mit de Maizière nicht eingeladen waren.