Trotz des Führungsstreits in der Partei Alternative für Deutschland (AfD) hält Co-Sprecherin Frauke Petry eine Zusammenarbeit mit Parteichef Bernd Lucke weiterhin für möglich. Petry sagte der Saarbrücker Zeitung, sie hoffe, dass Lucke auch weiterhin dabei sei. "Das möchte ich. Ich wünsche mir umgekehrt, dass er auch diejenigen, die die Partei ebenso mitgeprägt haben, mehr respektiert."

In der AfD gibt es tiefe Differenzen über die Führungsstruktur in der Partei. Derzeit stehen drei Vorstandssprecher gemeinsam an der Spitze der AfD: Lucke, Petry sowie Konrad Adam. Lucke will aber den alleinigen Vorsitz übernehmen. Medienberichten vom Wochenende zufolge griffen mehrere Funktionäre den Parteivorsitzenden in einem Brief an und warfen ihm unter anderem "Führung nach Gutsherrenart" vor.

Petry riet Lucke nun, die Auseinandersetzung nicht persönlich zu nehmen. "Bernd Lucke fällt dies schwerer als manchem anderen", sagte sie weiter. "Ich fände es gut, wenn er die Sache entspannter sehen würde." Lucke habe selbst bekundet, dass er nicht alle Positionen in der Partei vertreten könne. Es stimme auch nicht, dass das bisherige Sprecher-Trio nicht funktioniert habe, fügte Petry hinzu.

Zuletzt war außerdem bekannt geworden, dass Hans-Olaf Henkel, einer der stellvertretenden AfD-Sprecher, Adam in einem Schreiben vorgeworfen hatte, von "Ehrgeiz zerfressen" zu sein. Er hoffe, "der letzte Akt wird bald aufgeführt und sie treten von der Bühne", fügte Henkel hinzu.

Adam sagte dazu ZEIT ONLINE, er fühle sich von Henkel "beleidigt und erniedrigt". Er habe auf die Mail nur kurz geantwortet. Er sei nicht gewillt, inhaltlich darauf zu reagieren. Der Welt hatte Adam gesagt, seitdem gebe es keinen schriftlichen Kontakt mehr zwischen ihnen. Er wundere sich zudem über den "rüden Ton". Er könne sich aber eine Zusammenarbeit mit Henkel weiterhin vorstellen, wenn dieser "zu angemessenen Umgangsformen zurückfindet".

Adam sorgt sich um Zustand der AfD

Gegenüber den Zeitungen Bild und B.Z. äußerte Adam Sorgen über den Zustand der eurokritischen AfD: "Wir sind als neue Partei an dem Punkt, den man bei der Weinzubereitung Sauser-Stadium nennt. Das ist riskant, das kann das Fass auseinanderreißen." Im Gespräch mit der Tageszeitung schloss Adam aber aus, dass die Partei auseinanderfällt. Zum Konflikt sagte er, er "bedauere, dass verschiedene Leute einen Beitrag geleistet haben, mich selbst eingeschlossen". Eine Spaltung der AfD drohe aber "ganz gewiss nicht".

Lucke will den Bundesparteitag Ende des Monats über eine Satzungsänderung zu seinen Gunsten abstimmen lassen. Bereits am 18. Januar soll Lucke seinen parteiinternen Gegnern in Frankfurt Rede und Antwort stehen – unmittelbar vor Beginn einer von Lucke einberufenen Kreisvorsitzendenkonferenz.