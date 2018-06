Nachdem sich der Fraktionschef der Linkspartei, Gregor Gysi, für ernsthafte Gespräche mit SPD und Grünen über ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene ausgesprochen hatte, distanziert sich seine Stellvertreterin von diesem Vorstoß: "Solange Gabriel für die gleiche Politik steht wie Merkel, bringt ein Wechsel im Kanzleramt der Bevölkerung wenig, und solange sind irgendwelche Arbeitsgruppen zu Rot-Rot-Grün relativ sinnlos", sagte Sahra Wagenknecht.



Gysi hatte eine Gesprächsrunde angeregt, für die die Parteivorsitzenden Personen benennen sollten, die das gesamte politische Spektrum ihrer Parteien repräsentierten. "Wir müssen ausloten, wo wir uns inhaltlich annähern können", sagte Gysi.

Wagenknecht kritisierte nun auch die Form, in der Gysi Sozialdemokraten und Grünen das Angebot zu ernsthaften Gesprächen über ein Bündnis auf Bundesebene unterbreitet hatte: in einem Anfang Januar veröffentlichten Interview. "Wenn man Gespräche will, ist es sicher nicht der aussichtsreichste Weg, sie über die Presse zu organisieren."



SPD und Grüne haben den Vorschlag des Linksfraktionschefs bereits zurückgewiesen. Auch Wagenknecht lehnt ihn ab: "Gespräche wären dann sinnvoll, wenn die SPD zu ihren Wurzeln zurückkehrt und sich entscheidet, wieder sozialdemokratische Politik zu machen", sagte sie. "Das hieße dann: Ja zu besseren Renten und Vermögenssteuer, Nein zu TTIP und prekären Jobs, nach außen Rückkehr zur Entspannungspolitik."

Die stellvertretende Fraktionschefin hält den Vorstoß Gysis außerdem für verfrüht. "Ich glaube, man überfordert die SPD, wenn man ihr zweieinhalb Jahre vor der nächsten Wahl ein öffentliches Bekenntnis zu einer anderen Regierung abverlangt."

Die SPD hatte sich nach der letzten Bundestagswahl für eine Koalition mit der Linken auf Bundesebene geöffnet. Vor allem der linke Flügel sympathisiert mit Rot-Rot-Grün. Die Parteiführung hält die Linke aber vor allem wegen außenpolitischer Differenzen derzeit auf Bundesebene nicht für regierungsfähig.



An diesem Montag trifft sich die Bundestagsfraktion der Linken zu einer zweitägigen Klausur, um über ihr politisches Programm für das Jahr 2015 zu beraten.