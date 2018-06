Die Liste der Affären in der CDU Thüringen ist möglicherweise um eine Position länger: Mehrere Zeitungen berichten, dass Vertreter der CDU in den Wochen nach der Landtagswahl vom September versucht haben, SPD-Kollegen zu bestechen. Sie sollen Minister- oder andere Posten in einer möglichen schwarz-roten Koalition angeboten haben – im Gegenzug sollten die Sozialdemokraten dem Linkspolitiker Bodo Ramelow ihre Stimme bei der Ministerpräsidentenwahl verweigern. Damit wäre Rot-Rot-Grün gescheitert. Schon eine Stimme weniger hätte das Zustandekommen der linken Regierung damals verhindert und der CDU die Regierungsmacht gesichert.

Bei SPD, Grünen und Linken herrscht seit Erscheinen der Berichte Aufregung, die Generalstaatsanwaltschaft Thüringen ermittelt. Sollte die CDU versucht haben, einen SPD-Abgeordneten zu schmieren, "wäre sie auf lange Zeit desavouiert", twitterte Staatskanzleichef Benjamin Hoff von der Linkespartei. Bloßgestellt, also. SPD-Landesgeschäftsführer René Lindenberg hält die Berichte für plausibel, zumal in mindestens einem Fall eine Eidesstattliche Versicherung des SPD-Abgeordneten vorliegt. "Man muss davon ausgehen, dass die CDU bereit war, für den Machterhalt zu solchen Mitteln zu greifen", sagte er ZEIT ONLINE.

Das Gespräch sei ganz eindeutig als Versuch einer ernst gemeinten Einflussnahme auf die Wahl des Regierungschefs zu verstehen gewesen, zitiert das Freie Wort ein SPD-Fraktionsmitglied, das nicht näher genannt wird. Der Anbieter des Ministerpostens soll "gewissen Einfluss" in der CDU gehabt haben. Die Thüringer Allgemeine zitierte einen SPD-Abgeordneten, der sagte, er sei zweimal angesprochen worden. Ein "hochrangiges" Mitglied der CDU habe ihm schließlich den Posten des stellvertretenden Ministerpräsidenten in einer möglichen schwarz-rot-grünen Regierung angeboten. Auch in diesem Fall ist der Name des SPD-Politikers nicht bekannt.



Im Landtag geht man von zwei Szenarien aus: Einerseits könnte ein CDU-Alleingänger unterwegs gewesen sein, der in den Koalitionsverhandlungen seinen Einfluss auf die CDU-Spitze ausnutzen wollte, um dem SPD-Abgeordneten einen Posten zu verschaffen. Andererseits wird aber auch für möglich gehalten, dass die CDU-Fraktions- oder Parteispitze selbst einen Emissär in die Spur schickte, um in der SPD Abstimmungsabweichler anzuwerben.



Dass ein "hochrangiges Mitglied" der Partei- oder Fraktionsführung das unlautere Angebot selbst unterbreitete, gilt entgegen dem Bericht der Thüringer Allgemeine als unwahrscheinlich.

Die SPD sieht den Ruf der Volksvertreter bereits beschädigt und verlangt Klarheit. "Die CDU muss erklären, dass sie damit nichts zu tun hat", sagt Landesgeschäftsführer Lindenberg. "Nur so lässt sich die Rechtschaffenheit des Parlaments wiederherstellen."

Die Landes-CDU will zur Sache nichts sagen. Die Fraktion hat sich zur Klausur ins Kloster Volkenroda zurückgezogen und die Mailboxen eingeschaltet. Lediglich auf Twitter antwortete die Fraktionsgeschäftsstelle kurz: "Am besten wäre wenn die SPD-Leute aus ihrer Anonymität heraustreten würden." Fraktionssprecher Karl-Eckard Hahn meldet sich schließlich per Mail: Anonyme Vorgänge kommentiere man grundsätzlich nicht. "Ramelow und die Anonymi sollen Ross und Reiter nennen", schreibt er. "Erst dann kann man etwaige Gespräche einordnen und bewerten." Hahn wertet die Vorwürfe als "Ablenkungsmanöver von dem unerträglichen Postengeschacher", das Rot-Rot-Grün erst möglich gemacht habe, und dem politischen Stillstand, der seither herrsche.

Bis zu fünf Jahre Haft

Wer einen Abgeordneten besticht, kann mit bis zu fünf Jahren Haft oder mit einer Geldstrafe belangt werden. Der Verurteilte kann auch das aktive oder passive Wahlrecht verlieren. Politisch wären Betroffene auf der Stelle erledigt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Thüringen ermittelt, seit ein Bürger aus einem anderen Bundesland Anzeige erstattete. Er hatte laut mehrerer Berichte ein Interview der Bild am Sonntag von Anfang Dezember mit Ramelow gelesen. Darin hatte der Linkspolitiker bereits von einem Abgeordneten erzählt, dem ein Posten angeboten worden sein soll, wenn er ihn nicht wählt.

Die beiden Fälle aus den Zeitungen kommen nun zu dem laufenden Ermittlungsverfahren hinzu. Die Staatsanwaltschaft hofft, dass sie in Medien auf Namen stoßen oder dass sich Mitwisser oder Betroffene melden.



Das Angebot eines Postens könne durchaus Bestechung im juristischen Sinne sein, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Hans-Otto Niethammer, auf Nachfrage. Sofern es für den Betreffenden mit einem persönlichen Vorteil verbunden ist – etwa mit mehr Geld. Das Problem: Die Ermittler müssten es den Verdächtigten "positiv nachweisen". Das ist bei Vier-Augen-Gesprächen naturgemäß schwierig, denn ohne Zeugen oder Niederschriften steht Aussage gegen Aussage.



Nicht der erste Skandal in der Thüringer CDU

Die SPD Thüringen ist zumindest erleichtert darüber, dass das Ansinnen der CDU erfolglos blieb: Die Abgeordneten von SPD, Linken und Grünen wählten Ramelow Anfang Dezember mit der knappen Ein-Stimmen-Mehrheit ihrer Fraktionen zum Regierungschef.



Ramelows CDU-Amtsvorgängerin Christine Lieberknecht war bereits wegen mehrerer Personalien unter Druck geraten: Sie stand unter Verdacht, ihren Regierungssprecher Peter Zimmermann in den einstweiligen Ruhestand versetzt zu haben, obwohl der einen Führungsposten in der Industrie in Aussicht hatte. Juristisch wurde sie entlastet. Zimmermanns Nachfolger Karl-Eckard Hahn geriet wenig später in die Kritik, weil er als junger Mann für nationale Blätter geschrieben hatte und einer völkisch gesinnten Burschenschaft angehörte.