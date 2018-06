Gekämpft hätten sie ja schon, die Hamburger, sagt am Tag nach dem ersten Wahlsieg der Alternative für Deutschland (AfD) in einem westdeutschen Bundesland die stellvertretende Bundesvorsitzende Frauke Petry. Und dann sagt sie: "Persönlich denke ich, man hätte mehr schaffen können." Zwei Plätze weiter sitzt der Hamburger Spitzenkandidat Jörn Kruse und hat ein starres Lächeln aufgesetzt. Petry legt nach: "Ich hätte mir gewünscht, dass diese Gesamtbreite der Themen besser herauskommt."

Normalerweise sind Nachwahl-Pressekonferenzen bessere Fototermine mit Blumen und netten Worten für diejenigen, die sich da gerade für die Partei abgekämpft haben. Nicht so am diesem Montag bei der AfD. Die Sätze Petrys, die auch eine von drei Bundesvorsitzenden ist, sind eine rhetorische Ohrfeige für den norddeutschen Parteifreund.

Gleich mehrere Spitzenvertreter der Alternative für Deutschland scheinen heute das Bedürfnis zu haben, noch einmal aus ihrer Sicht die Dinge zurechtzurücken. Daraus wird ein merkwürdiges, kleines Nachwahl-Gezänk.

6,1 Prozent der Wählerstimmen hat die AfD in Hamburg erreicht, Parteisprecher Lucke, der zwischen Petry und Kruse sitzt, findet das ein gutes Ergebnis und die Ausrichtung des Hamburger Verbandes ein Vorbild für die anderen Bundesländer. Kruse selbst kontert dann später auch noch: "Wenn Frau Petry sagt, wir hätten vielleicht noch etwas besser abschneiden können, dann werde ich mir das zu Herzen nehmen und sie das nächste Mal früher fragen, was wir denn tun sollten."

Lucke will nichts wissen von "Schubladen"

Um was geht es hier eigentlich? Vermeintlich um die Ausrichtung der Partei. Kruse und sein Hamburger Parteifreund, der Bundesvize Hans-Olaf Henkel, hatten sich immer wieder von den ostdeutschen Kollegen distanziert: "Im Osten ist das eine ganz andere Szene, da kann man offenbar noch mit simplen Sprüchen punkten." Hamburg sei liberaler, weltoffener. Von den national-konservativen Gallionsfiguren Petry, Alexander Gauland und Konrad Adam hatte Kruse niemanden zum Wahlkampf eingeladen. Hans-Olaf Henkel war dafür achtmal da.

Lucke will von vermeintlichen Flügelstreitereien in der Partei wenig wissen, er halte von diesen "Schubladen" nichts, die AfD sei in manchen Punkten halt marktliberal, in anderen konservativ, und in Sachen direkte Demokratie stünde sie eher mit traditionell Linken auf einer Seite. Diese Sowohl-als-auch-Rhetorik wird dann aber direkt im nächsten Moment von seinem Kosprecher Adam konterkariert, der unbedingt noch sagen will: "Wir müssen aufpassen, dass die Menschen nicht der Ansicht sind, sie wählen das Original und nicht die Kopie, wenn wir zu sehr auf die wirtschaftsliberale Schiene setzen." Soll heißen: Bloß nicht zu marktliberal, bloß nicht zu nah ran an die FDP.