Die Bremer Polizei hat vor gewaltbereiten Islamisten in der Hansestadt gewarnt. Hinweise auf Aktivitäten potenzieller islamistischer Gefährder gebe es seit Freitagabend aus einer Bundesbehörde, teilte die Polizei mit. Zur Abwehr dieser Gefahr gehörten unter anderem "Schutzmaßnahmen im öffentlichen Raum".

Rund um die Bürgerschaft, das Rathaus und den Dom waren am Samstagvormittag Polizeibusse zu sehen. Die Beamten seien teilweise mit Maschinenpistolen ausgerüstet.

Die Polizei hatte mitgeteilt, mit "jeweils abgestimmten und angepassten Sicherheitsmaßnahmen" auf die Gefährdungslage zu reagieren. Weitere Einzelheiten hatte die Behörde zunächst nicht genannt.

Zuletzt hatte eine Terrorwarnung zur kurzfristigen Absage des Karnevalsumzugs in Braunschweig geführt. Noch am Freitag hatte Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen gesagt, die Terrorgefahr in Deutschland sei hoch. "Der extremistische Terrorismus und Islamismus ist für uns die größte Bedrohung", sagte Maaßen. Europa und auch Deutschland seien im Fokus radikaler Islamisten.