Die Unionsfraktion hat Vorschläge von Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) kritisiert, das Parlament lebendiger zu machen. CSU-Parlamentsgeschäftsführer Max Straubinger sagte, er lehne Lammerts Idee ab, dass Fraktionen die Regierung zu selbst gesetzten Themen befragen könnten. Abgeordnete dürfen der Regierung bisher nur Fragen zu Kabinettsbeschlüssen stellen.

Lammert hatte seine Reformvorschläge Ende Januar an den Ältestenrat geschickt. Darin schlug er vor, die Regierungsbefragung von 30 auf 60 Minuten zu verlängern und die Fragestunde von 120 auf 60 Minuten zu verkürzen. Dass Abgeordnete selbst Themen setzen dürfen, soll es vor allem der Opposition ermöglichen, sich mit der Regierung auseinanderzusetzen.

Der Vorschlag sei eine "indirekte Ausweitung der Minderheitenrechte der Oppositionsfraktion", sagte Straubinger. Denn der Redeanteil der Oppositionsfraktion ergibt sich aus den Sitzen, die sie im Parlament belegt. In der aktuellen Legislaturperiode kommen Grüne und Linke gemeinsam nur auf 20,1 Prozent der Stimmen. Aus diesem Grund hatte der Bundestag im vergangenen Jahr die Minderheitenrechte der Fraktionen gestärkt. So reichen in der aktuellen Wahlperiode 120 der 631 Abgeordneten, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Zuvor brauchte es 25 Prozent der Parlamentsmitglieder.

Der Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), sagte, es sei problematisch, dass sich in Lammerts Modell Fraktionschefs auf Themen festlegen müssten, die von aktuellen Ereignissen überholt werden würden. Zudem könnte es sein, dass der Minister, der befragt werden solle, an dem Tag nicht im Parlament anwesend sein könne.

Der Ältestenrat des Bundestags will sich am Donnerstag womöglich abschließend mit dem Thema befassen. Die Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, sagte, die Koalition hätte es bei ihrer Mehrheit nicht nötig, die Reform zu blockieren. "Nicht einmal der Vorschlag des Präsidenten ist für die große Koalition akzeptabel. Das ist peinlich." Es sei eine vertane Chance.