Es war ein harter Schnitt. Gerade noch lief im NDR Fernsehen eine Dokumentation über die Südheide. Mit Kamerafahrten über lila blühendes Kraut und Kiefern. Dann begrüßte einen der Moderator Andreas Cichowicz aus dem Hamburg Cruise Center, einem verglasten, grauen Gebäude im Hafen. Statt röhrender Hirsche, die ihre Geweihe ineinander verkanteten, standen sich nun die beiden Spitzenkandidaten der Hamburger Bürgerschaftswahl, Olaf Scholz (SPD) und Dietrich Wersich (CDU) gegenüber.

Vier Tage vor der Abstimmung begegneten sie sich in einer sogenannten Arena. Etwa 170 Hamburger hatte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) nach dem Bevölkerungsquerschnitt ausgewählt: Anders, Burmester, Böhning – aus Neuwiedenthal, Billstedt, Ottensen. Sie sollten den amtierenden Bürgermeister Scholz und seinen christdemokratischen Herausforderer mit Fragen "grillen", wie es Moderator und NDR-Chefredakteur Cichowicz zu Beginn formulierte.

Nun ja: Sie haben sich wirklich bemüht. Mehrmals musste Cichowicz die Wähler sogar unterbrechen, weil sie einen zu langen Anlauf nahmen, um sich in Rage zu reden und dabei ihre Fragen aus dem Blick verloren. Letztlich muss man jedoch sagen: Neue, für die beiden Kandidaten unangenehme Themen ploppten nicht auf. Viel Flüchtlingspolitik, viel Verkehr, ein bisschen Bildung, Kinderbetreuung und Finanzen – es war genau der Mix, dem Scholz und Wersich in den vergangenen Monaten x-fach begegnet sind.



"Gar nicht so schlecht"

Die beiden Politiker verhielten sich wie auf zahlreichen Wahlkampfveranstaltungen zuvor: Der eine, Olaf Scholz, lehnte an seinem schmalen Glastisch und verteidigte gelassen und bisweilen weit ausholend die Entscheidungen seiner Amtszeit. "Das, was wir hingekriegt haben, ist gar nicht so schlecht", ist so ein typischer Scholz-Satz, den man auch an diesem Abend wieder häufig hören konnte. Der andere, Dietrich Wersich, trat einen Schritt weg von seinem Tisch und sagte, dass sicherlich viele Ansätze der SPD-Regierung gut und richtig seien, hier und da könne man es aber doch noch besser machen.

Klar, Flüchtlingsunterkünfte müssten besser über die Stadt verteilt werden. Natürlich, Unis bräuchten mehr Geld. Und dass Kitas mehr Betreuungspersonal zustünde, sei auch ohne Zweifel richtig. Der Arzt und ehemalige Hamburger Gesundheitssenator Wersich ging immer wieder direkt auf die Forderungen aus dem Publikum ein. Nur: Es gelang ihm nicht, überzeugend darzulegen, dass er sich diesen Aufgaben als Bürgermeister tatsächlich widmen würde.



Hauptsache kein Gegentor

Dass Wersich sich nicht vollends in die Rolle von Scholz imaginierte, hat einen guten Grund: Die aktuellste Infratest-dimap-Umfrage sieht seine CDU in Hamburg bei etwa 18 Prozent der Stimmen, die SPD bei rund 46 Prozent. Bei der Wahl am Sonntag geht es daher vor allem um die Frage, ob es der momentanen Regierungspartei wieder gelingt, die absolute Mehrheit zu holen und – falls nicht – mit wem sie koalieren wird.

Angesichts dieser Situation verwundert es kaum, dass Scholz und Wersich in der NDR-Arena nicht wie brünstige Hirsche aufeinander zu liefen. Beiden war bewusst, dass Scholz deutlich in Führung liegt. Übertragen auf den Fußballplatz: Es lief die 85. Minute und keiner wollte mehr Meter rennen als nötig. Hauptsache kein Gegentor mehr kassieren und sich nicht gegenseitig verletzten. Auch wenn der Bürgermeister stets betont, die Grünen seien die Partei, mit der er wegen einer Koalition als erstes sprechen würde: Vielleicht spielt man ja doch bald gemeinsam in einer Mannschaft.