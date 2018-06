Geduld ist eine Tugend. Wer weiß das besser als die SPD: Seit 14 Monaten werkelt sie in der großen Koalition, streitet kaum, sammelt fleißig Erfolge. Irgendwann, hoffen die Genossen, muss Geduld doch mal belohnt werden von den Umfragen, vom Wähler. Bisher ist das noch nicht passiert.

Langmut, die hat sich auch Sigmar Gabriel auferlegt – eine Eigenschaft, die nicht ganz zum Naturell des SPD-Chefs passt. Manchmal klappt es ein bisschen besser. Wenn es ein wenig schlechter läuft aber, dann wird Gabriel zur Vorschlag-Maschine: Um die Umfrage-Dauerkrise zu beenden, will er dann Steuern senken statt erhöhen oder mit Pegida reden. Abgesprochen ist das meistens nicht und sorgt fast immer für Ärger mit der Partei. Dabei ist es doch gerade Gabriels Mantra, dass man jetzt nicht nervös werden dürfe angesichts des viel-lamentierten 25-Prozent-Turms. Der Vorsitzende sagt das immer wieder, zu sich selbst und seiner SPD.

Auch an diesem Abend. Im Willy-Brandt-Haus haben die Landesverbände Berlin und Brandenburg zu einer Regionalkonferenz geladen. Schon das Format an sich ist nichts für ungeduldige Gemüter: Die Genossen dürfen Fragen an Spitzengenossen stellen, erzählen, was sie bewegt. Das kann ausarten. Aber der Parteichef will die Mitglieder beteiligen an seiner Politik, das hat er immer wieder betont. Da muss er jetzt durch.

Mancher Stuhl bleibt leer

Um 18.20 Uhr, die Strategen sind erstaunt, ist noch nicht viel los, mancher Stuhl bleibt leer. Das Publikum, wie so oft bei der SPD, ist mehrheitlich männlich und ergraut. Vorne rechts ein paar junge Menschen. Schnell stellt sich heraus: Das sind gar keine Genossen, das sind Schüler, ein Politik-Leistungskurs, der heute mal die SPD besucht.

Gabriel lobt die große Koalition. Von den Deutschen würde sie so gemocht, weil sie stabil und handlungsfähig sei. "Immer wenn wir aufpassen, ist Angela Merkel 'ne gute Kanzlerin", sagt Gabriel. Da könnten die Sozialdemokraten doch stolz drauf sein, auf ihre Leistung als Junior-Partner.

Der neue Berliner Bürgermeister Michael Müller wünscht sich da mehr klare Kante von der Partei, auch an der Regierung. Gabriel sieht das ganz anders: "Der SPD ginge es nicht besser, wenn sie jeden Tag überlegt, wie sie Streit mit der Union anfängt." Nein, es gelte das alte Credo: Umsetzen, was man versprochen hat. Glaubwürdigkeit gewinnen. Und vielleicht ein paar Ideen für morgen. "Antworten finden, wo andere noch nicht über die Fragen nachdenken", so nennt es Gabriel.

Allerdings fallen ihm nur Themen ein, über die auch schon die politischen Mitbewerber reden, vor allem die Opposition: Der Fachkräftemangel, die Digitalisierung, gestresste Familien und die Pflege im Alter.

Vor dem Mikrofon haben sich die Genossen aufgereiht. Jetzt sind sie an der Reihe.