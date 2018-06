In Berlin werden die Privatadressen von Politikern auf Landesebene künftig nicht mehr veröffentlicht. Nach einem Beschluss des Innenausschusses des Abgeordnetenhauses werden in Zukunft nur noch die Postleitzahlen der Kandidaten für das Landesparlament und die Bezirksverordnetenversammlungen öffentlich bekannt gemacht. Durch die Neuregelung sollen die Landespolitiker besser vor Drohbriefen und unerwünschten Hausbesuchen geschützt werden.

Fraktionsübergreifend habe die Überzeugung geherrscht, dass Kandidaten durch die Bekanntmachung der Adressen stark in ihrer Privatsphäre beeinträchtigt werden, sagte der Vorsitzende des Ausschusses, Peter Trapp (CDU). Neben Drohungen und Sachbeschädigungen seien auch Werbe- und Informationsmaterialien ein Problem, die den Politikern besonders umfangreich zugestellt würden.

Der Beschluss fällt in eine Zeit, in der umfassend über den Schutz von Politikern diskutiert wird. Kürzlich hatte Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke) einen besseren Schutz für die Privatsphäre von Politikern gefordert. Pau erhält seit Monaten Morddrohungen, weil sie sich in ihrem Berliner Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf für die Unterbringung von Flüchtlingen einsetzt. Einmal wurde ihr via Facebook gedroht, man werde sie "aufknüpfen".

Wenige Tage zuvor war in Tröglitz in Sachsen-Anhalt der ehrenamtliche Ortsbürgermeister Markus Nierth (parteilos) zurückgetreten, weil Rechtsextremisten vor seinem Wohnhaus demonstrieren wollten und er sich und seine Familie nicht ausreichend geschützt sah. Angereiste Rechte hatten seit Wochen gegen die geplante Aufnahme von 40 Asylbewerbern demonstriert.

Auch Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) erhielt Morddrohungen – in anonymen Briefen mit Hakenkreuzen und SS-Runen. Zuletzt wurde Trümper von Leibwächtern der Polizei begleitet.