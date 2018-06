"Nie wieder", erklärte der jüdische Weltkongress, sollten sich Juden "auf der blutgetränkten deutschen Erde" niederlassen. 1948 war das, Deutschland und die Juden, die Begriffe schienen durch den deutschen Zivilisationsbruch, durch Mord und Vernichtung in ewiger Unvereinbarkeit miteinander verknüpft. Heute, 70 Jahre nach dem Ende des Hitler-Faschismus, beobachten deutsche Medien und Politiker stolz, dass dieser Leitsatz nicht mehr zu gelten scheint. Junge Israelis erklären Berlin zu ihrem Sehnsuchtsort. Gar von einem "neuen Exodus" aus dem gelobten Land in die deutsche Hauptstadt ist derzeit die Rede.

In großer Zahl ziehen sie seit einigen Jahren nach Berlin. Wie viele genau, das ist schwer zu sagen. Belastbare Zahlen gibt es kaum, Schätzungen gehen von etwa 20.000 Menschen israelischer Herkunft aus, die derzeit in der Hauptstadt leben. Was zieht sie hierhin und von wem ist überhaupt die Rede, wenn von einem neuen Exodus gesprochen wird? Eine Gesprächsrunde, organisiert vom Deutschlandradio und der Bertelsmann-Stiftung, versuchte am Montagabend, diesen Fragen nachzuspüren.

Einig war sich die Runde, dass vor allem gebildete, junge Israelis kommen. Politisch links bis liberal, die dem Staat Israel und seiner zionistischen Leiterzählung kritisch gegenüberstehen. In einem Einspieler war die Stimme eines jungen Berliner Israeli zu hören, der sagte, mit einem Land sei es eben wie mit einem Unternehmen. Wenn man mit dem Management nicht zufrieden sei, müsse man die Firma wechseln.

Genervt vom Ausnahmezustand

Manche der jungen Israelis pflegen ein nüchternes, beinahe unemotionales Verhältnis zu ihrem Staat. Der Patriarch Netanjahu, sein herrisches Auftreten und die ewige Kraftmeierei sind ihnen fremd. Sie sind genervt vom ständigen Ausnahmezustand, der Alarmbereitschaft und jenen, die ihnen vorwerfen, wer nach Berlin ginge, verrate Volk und Vaterland.

Auf seiner Facebook-Seite begeisterte sich im vergangen Jahr ein junger Israeli, dass in Berlin der Schokopudding nur 20 Cent koste. Andere rief er dazu auf, es ihm gleich zu tun und in jenes gelobte Land der günstigen Lebensmittelpreise zu immigrieren: "Olim le Berlin". Prompt schlug ihm ein Sturm der Entrüstung entgegen: Israels Finanzminister Yair Lapid nannte ihn einen "Antizionisten". Den jüdischen Staat wolle er offenbar "im Müll entsorgen, nur weil es leichter ist, in Berlin zu leben". Auch der Bildungsminister Shai Piron gab zu Protokoll, in Israel lebe man nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil man eine Vision habe. Doch eben diese Vision, der zionistische Traum, hat für die Jungen seine Verbindlichkeit verloren. In Identitätsfragen sind sie flexibler und nach der Askese im Wehrdienst streben sie eher nach Unbefangenheit und ein bisschen Hedonismus als nach den Entbehrungen einer nationalen Vision.