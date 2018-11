Der Bundestag hat das Gesetz zur Einführung der sogenannten Mietpreisbremse verabschiedet. Die Abgeordneten nahmen das Gesetz zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und zur Stärkung des Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung mit den Stimmen der großen Koalition an, Grüne und Linkspartei enthielten sich.

Eine Wohnung darf künftig nur noch höchstens zehn Prozent teurer vermietet werden als eine vergleichbare Wohnung derselben Größe und Lage. Maßstab sollen der örtliche Mietspiegel oder vergleichbare statistische Erhebungen zu Mietpreisen in der Umgebung sein. Der Mieter hat außerdem einen Anspruch auf Auskunft darüber, wie viel Geld sein Vorgänger für die Wohnung zahlte.



Die zweite wesentliche Änderung, die durch das Gesetz eintritt, betrifft die Wohnungsvermittlung: Mit der Einführung des Bestellerprinzips für Makler muss die Courtage künftig bezahlen, wer den Makler engagiert, also meistens die Hausverwaltung oder der Eigentümer.



Nach Angaben von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) bringt die Novellierung Vorteile für Hunderttausende Mieter. "Wir gehen davon aus, dass die Mietpreisbremse in Deutschland für fünf Millionen Wohnungen greifen kann und über 400.000 Mieterinnen und Mieter pro Jahr auch in den Genuss der Mietpreisbremse kommen können", sagte Maas in der abschließenden Beratung über das Gesetzesvorhaben im Bundestag. "Das, finde ich, ist ein großer Fortschritt."

Die Opposition kritisiert die Regelung als wirkungslos. Das Gesetz sei ausgehöhlt wie ein Schweizer Käse und werde am Ende kaum Wirkung entfalten, sagte Linksfraktionsvize Caren Lay. Sie bemängelte, dass die Mietpreisbremse nur zeitlich befristet und begrenzt auf bestimmte Regionen eingeführt werde. Außerdem gebe es zu viele Ausnahmen. Lay sagte voraus, nur wenige Mieter würden davon profitieren. Der Begriff Mietpreisbremse sei irreführend. "Herausgekommen ist gerade mal eine kleine Handbremse."

Opposition zweifelt an Wirksamkeit

Auch die Vorsitzende des Rechtsausschusses, Renate Künast (Grüne), äußerte sich skeptisch: Das Gesetz sei eine Mogelpackung, habe zu viele Ausnahmen und komme viel zu spät. Viele Vermieter hätten in der Zwischenzeit noch die Preise erhöht. "Dies ist allenfalls ein Bremschen", sagte Künast.



Maas wies die Kritik zurück. Den Einwand, die Mietpreisbremse lasse sich umgehen, bezeichnete er als schräg. "Wenn ich das Argument so in Gänze gelten lasse, dann kann ich auch das komplette Steuerrecht abschaffen oder auch das Strafrecht. Denn geklaut wird immer."

Die Bundesregierung schätzt, dass Mieter durch Preisbremse und Bestellerprinzip für Makler jährlich gut 850 Millionen Euro sparen. Für Vermieter entstehen geschätzte Mindereinnahmen oder Mehrkosten von gut 520 Millionen Euro.