Es ist ein seltsames Bündnis, das sich an diesem Wochenende gebildet hat: Der frühere Kanzlerkandidat der SPD, Peer Steinbrück, und Unionspolitiker machen gemeinsam Front gegen ein bereits in Kraft getretenes Gesetz. Die Rente mit 63 solle ebenso wie die Mütterrente für zwei Jahre ausgesetzt werden, forderte Steinbrück im Spiegel. Mit dem eingesparten Geld sollten Investitionen finanziert werden.



Der Chef des Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsfraktion, Christian von Stetten, verlangte zwar kein Aussetzen, dafür aber Nachbesserungen an dem Grundsatz, dass Arbeitnehmer nach 45 Beitragsjahren mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen können. Zeiten der Arbeitslosigkeit dürften künftig nicht mehr angerechnet werden, forderte er.

Nun mag man einem Ex-Kanzlerkandidaten zugestehen, dass er jetzt endlich wieder sagen kann, was er will. Auch wenn er sich damit bei der SPD kaum beliebt machen wird. Schließlich rechnen die Sozialdemokraten die Umsetzung der Rente mit 63 zu ihren zentralen Erfolgen in der großen Koalition.



Dass Unionspolitiker nach dem Mindestlohn nun schon zum zweiten Mal ein bereits umgesetztes Projekt erneut infrage stellen, ist dagegen von anderer Qualität. Dem Koalitionsfrieden dient das sicher nicht. Allerdings dürfte die SPD in dieser Frage kaum mit sich reden lassen.



Rente mit 63 zu attraktiv?

Der Grund für die Änderungswünsche aus der Union mutet ohnehin ziemlich erstaunlich an. Weil viele Menschen die Rente mit 63 in Anspruch nehmen, soll der Kreis der Berechtigten reduziert werden. Man will also ein Gesetz deswegen korrigieren, weil es gut angenommen wird?



Doch auch die Fakten stimmen nicht. Denn anders als zum Beispiel der CSU-Wirtschaftspolitiker Hans Michelbach oder sein Kollege von der CDU, Michael Fuchs, befürchten, liegen die Antragszahlen bisher keineswegs über den Erwartungen.

Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hatte im Einführungsjahr 2014 mit 240.000 Anträgen gerechnet. Tatsächlich wurden bis Ende Dezember aber nur 206.000 Anträge gestellt. Das waren also sogar weniger als erwartet. Mit welchen Zahlen für 2015 gerechnet werden muss, lässt sich laut Arbeitsministerium erst sagen, wenn man die Renteneintritte für 2014 kennt. Das wird frühestens Mitte des Jahres der Fall sein.



Unerwähnt lässt man auf Unionsseite zudem, dass es Forderungen der CSU waren, die dazu führten, dass der Kreis der Berechtigten größer ausfällt als von Nahles ursprünglich geplant. So hatte die CSU vor allem mit Blick auf kleinere Handwerksbetriebe darauf gedrungen, dass auch Zeiten freiwilliger Versicherung bei der Berechnung der 45 Beitragsjahre unter bestimmten Voraussetzungen einbezogen werden. Daraufhin war die Zahl der erwarteten Antragssteller von Nahles um 40.000 nach oben korrigiert worden.



Gute Gründe gegen die Rente mit 63

Nun gibt es viele gute Gründe, gegen die Rente mit 63 zu sein. Grundsätzlich widerspricht das Projekt dem Leitprinzip der Rentenpolitik der vergangenen Jahre, die angesichts des demografischen Wandels schließlich darauf ausgerichtet war, die Lebensarbeitszeit zu verlängern und nicht zu verkürzen. Auch kann die Rente mit 63 durchaus, wie die Union das befürchtet, dazu beitragen, den Fachkräftemangel zu verschärfen. Und sozial unausgewogen ist die Maßnahme ohnehin. Denn sie begünstigt vor allem langjährig beschäftigte Facharbeiter, die nie länger arbeitslos waren und also ohnehin recht gut abgesichert sind. Hinzu kommt: Zwei Drittel der Antragsteller sind Männer, nur ein Drittel Frauen. Letztere kommen nämlich häufig nicht auf die 45 Beitragsjahre.

Die Kritik, dass die Rente mit 63 die falschen Anreize für die Falschen setzt, ist also durchaus berechtigt. Doch das kann kein Anlass sein, sie nun im Nachhinein noch ein bisschen ungerechter zu machen. Würde man – wie die Union das vorschlägt – nun nämlich Zeiten der Arbeitslosigkeit nicht mehr anrechnen, würde dadurch zwar sicherlich der Kreis der Anspruchsberechtigten reduziert. Doch fair wäre das nicht. Schließlich sind kurze Phasen von Arbeitslosigkeit in einem langen Arbeitsleben häufig gar nicht vermeidbar. Das Gesetz käme dann zudem noch stärker denjenigen zugute, die es gar nicht so dringend brauchen.