Der Bundesinnenminister und frühere Kanzleramtsminister Thomas de Maizière hat Vorwürfe im Zusammenhang mit möglicher Wirtschaftsspionage des US-Geheimdienstes NSA in Deutschland zurückgewiesen. Zugleich bot er an, zu den Anschuldigungen Stellung zu nehmen und vor dem vertraulich tagenden NSA-Untersuchungsausschuss und dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages auszusagen. Er sei "gerne bereit, den zuständigen parlamentarischen Gremien umfassend Auskunft zu geben über mein Wissen und meine Erinnerung", sagte de Maizière (CDU) in Berlin. "Ich würde mir wünschen, dass das so schnell wie möglich geschieht."

Öffentlich äußern könne er sich zu den Vorwürfen nicht, auch wenn er das wolle. "Es läge auch in meinem Interesse, die Dinge öffentlich klar zu stellen, denn es sind Unterstellungen", sagte er. Doch die Informationen, um die es gehe, stammten aus Unterlagen, die als "Geheim" oder "Streng Geheim" eingestuft seien. Dadurch sei in der öffentlichen Debatte eine Schieflage entstanden.



De Maizière war von Ende 2005 bis Herbst 2009 Kanzleramtsminister. Er soll, so der Vorwurf, davon gewusst haben, dass der BND der NSA Hilfe bei der Ausspähung deutscher Firmen leistete. Das Kanzleramt hatte eingeräumt, es wusste spätestens seit 2008 davon, dass die NSA offenbar europäische Rüstungskonzerne ausspähen wollte.

Die Linke bezichtigt die Bundesregierung der Lüge, die Grünen fordern Konsequenzen. In mehreren Antworten auf parlamentarische Anfragen der Linksfraktion hatte das Innenministerium in den vergangenen Monaten erklärt, es gebe keinerlei Erkenntnisse zu einer angeblichen Wirtschaftsspionage durch die NSA. "Das Parlament wurde offensichtlich jahrelang gezielt belogen", sagte Linksfraktionsvize Jan Korte. Der Grünen-Obmann im NSA-Ausschuss, Konstantin von Notz, sprach von einem gravierenden Vorgang.



Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht, forderte den Rücktritt des Innenministers. "Thomas de Maizière hat das Parlament belogen und über Jahre hinweg tatenlos zugesehen, wie deutsche sowie französische Politiker und Unternehmen von US-amerikanischen Geheimdiensten ausspioniert wurden", sagte sie laut Pressemitteilung. "Damit ist er als Innenminister völlig untragbar."