Der CDU-Wirtschaftsrat fordert angesichts der schleppenden Reformgespräche mit der griechischen Regierung eine offene Debatte über das Ende der griechischen Euro-Mitgliedschaft. "Die Eurozone benötigt dringend eine offene Diskussion über einen Plan B für Griechenland – sei es ein Grexit, die Einführung einer Parallelwährung oder ein anderer Weg", sagte der Präsident des CDU-Wirtschaftsrats, Kurt Lauk, der Bild. Zugleich warnte er vor neuen Hilfen an Athen. "Inzwischen ist nicht mehr das Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro die größte Gefahr, sondern sein Negativbeispiel innerhalb der Gemeinschaft", sagte Lauk. Keinesfalls dürfe die Lösung erneut darin bestehen, die Laufzeiten von griechischen Staatsanleihen zu verlängern und auf die Zinszahlungen zu verzichten.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, ebenfalls CDU, mahnte Griechenland derweil dazu an, darauf hinzuarbeiten, Vertrauen an den Märkten zurückzugewinnen. "Griechenland muss einen Weg finden, wie es das Vertrauen an den Märkten zurückgewinnen und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken kann", sagte Schäuble in der Nacht zum Donnerstag in New York. Die Frage der Rückgewinnung des vollen Zugangs zum Kapitalmarkt sei schon eine wesentliche Zielgröße des aktuellen zweiten Hilfsprogramms für das Land gewesen.

Schäuble forderte Griechenland erneut auf, seine Zusagen gegenüber seinen Geldgebern einzuhalten. Im Übrigen habe er den griechischen Regierungschef Alexis Tsipras bei früherer Gelegenheit schon gewarnt, wenn er seinen Wählern eine Erholung ohne ein mit den Geldgebern abgestimmtes Programm verspreche, dann werde er ein Problem bekommen.

Der deutsche Finanzminister würde eine Mitgliedschaft von Polen oder auch der Tschechischen Republik in der Eurozone befürworten, sobald sie sich dafür entscheiden. Zugleich forderte er, die Eurozone und Europa müssten bei ihrer Integration Schritt für Schritt weiterkommen und ihre Entscheidungsstrukturen verbessern.

Zuvor hatte die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) Griechenlands langfristige Bonität um eine Stufe auf das Niveau CCC+ herabgesetzt. Das Land werde seine Schulden "ohne tiefgreifende Wirtschaftsreformen oder weitere Entlastung" nicht bedienen können, erklärte S&P am Mittwoch zur Begründung. Der weitere Ausblick der US-Ratingagentur für Griechenland sei zudem negativ.



In den Verhandlungen zwischen Athen und seinen Gläubigern von Europäischer Union und Internationalem Währungsfonds (IWF) droht der griechischen Regierung bis zur nächsten Frist am 24. April das Geld auszugehen. EU und IWF verlangen jedoch für ihre Zustimmung weiterreichende Reformvorschläge.