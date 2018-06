Rund 250.000 Flüchtlinge werden in diesem Jahr neu nach Deutschland kommen, prognostiziert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Viele von ihnen zieht es in die großen Städte. Doch die sind mit der Zahl der Hilfesuchenden längst überfordert. Der Wohnungsmarkt steht unter Druck, es gibt zu wenige Sozialwohnungen, Notunterkünfte sind überfüllt.

Was muss geschehen? In unserer Serie "Überforderte Städte. Kein Platz für Flüchtlinge?" haben Reporter von ZEIT ONLINE und vom Inforadio des Rundfunks Berlin Brandenburg in Berlin, Hamburg und Köln nach Antworten gesucht.