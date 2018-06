Für Cem Özdemir war es keine schlechte Woche. In der Debatte um den Völkermord in Armenien machte der Sohn türkischer Eltern eine gute Figur, seine emotionale Rede im Bundestag wurde viel beachtet. Mit Kritik am türkischen Präsidenten Recip Erdoğan hat er sich zuletzt mehrfach profiliert.

Der langjährige Grünen-Chef, der seit 2013 auch im parlamentarischen Betrieb in Berlin mitmischt, besetzt schon länger bewusst außenpolitische Themen. Angesichts der weltweiten Krisen ist das ein Gewinnerthema. Zuletzt stimmte Özdemir im Bundestag für Waffenlieferungen an die irakischen Kurden – gegen den Mehrheitswillen der Fraktion. Er hielt es für falsch, tatenlos zu zusehen, wie der "Islamische Staat" im Nordirak vorrückt – pazifistische Tradition der Grünen hin oder her. Wohlwollende Schlagzeilen waren ihm sicher.

Fast sieben Jahre ist Özdemir jetzt Parteivorsitzender. Bei der nächsten Bundestagswahl möchte er unbedingt Spitzenkandidat der Grünen werden. 2013 hatte er aus strategischen Überlegungen zurückgesteckt, gegen Jürgen Trittin war er chancenlos. Seitdem arbeitet keiner in der Partei so konsequent an seinem Image wie der 49-Jährige. Tatsächlich ist Özdemir inzwischen der bekannteste Spitzen-Grüne.

Am Samstagvormittag hielt er die Eingangsrede auf dem kleinen Parteitag der Grünen. Eine Routineaufgabe. Es ging um Flüchtlinge, Klimapolitik, natürlich um Armenien. Aber auch um eine Machtdemonstration: "Ich durfte Frau Merkel mal nach China begleiten", sagte Özdemir beiläufig. Wenig später lobte er seine Zusammenarbeit mit dem "großartigen Bundespräsidenten". Seine Zuhörer sollen wissen: Da spielt jemand ganz oben mit in der Politik.

Die Grünen schicken immer zwei Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf, mindestens eine davon muss weiblich sein. Gibt es mehr als zwei Kandidaten, oder bewerben sich zwei Männer, sieht die Parteisatzung einen Mitgliederentscheid vor.

Habeck verneint nicht

Dem fleißigen Özdemir droht nun ein starker männlicher Konkurrent. Robert Habeck, grüner Umweltminister in Kiel, im früheren Leben Romanautor. Habeck gilt schon lange als Talent in der Partei, doch er blieb lieber in der Heimat – auch weil er kleine Kinder hatte. Die sind jetzt größer geworden, und nach drei Jahren als Landesminister könnte mal etwas Neues kommen. Habeck kokettiert schon länger mit seinen Ambitionen auf eine Karriere in Berlin. Wenn man ihn fragt, ob er 2017 grüner Spitzenkandidat werden will, verneine er das nicht mehr klar, schrieb vor zwei Wochen der Spiegel. Damit war seine Koketterie öffentlich und unumkehrbar geworden.

45 Jahre ist Habeck alt, er entstammt damit derselben Generation wie Özdemir. Der Grüne gibt sich gern unangepasst, ist klug, thematisch vielseitig und charismatisch. Er gilt als Alternative zur etwas drögen, erfolglosen Parteispitze. Als Umweltminister versucht Habeck, in Schleswig-Holstein die Agrarwende umzusetzen, die die Grünen im Bund noch planen. Und er besitzt das Rampensau-Gen. Im schleswig-holsteinischen Landtagswahlkampf 2012 machte er durch Stage-Diving von der Parteitagsbühne von sich reden. So jemand könnte Wahlkampf, ganz klar.

Auf dem kleinen Parteitag der Grünen am Wochenende in Berlin fehlte Robert Habeck – Termine in der Heimat. Idealistische, realitätsferne Reden von Kreisverbandsmitgliedern und detailverliebte Antragsberatung sind sowieso nicht so sein Ding. Der Mann ist bekennender Parteitagshasser.

Zockt er?

Doch gesprochen wurde über ihn: Warum bringt er sich so früh ins Spiel? Das sei "nicht geschickt", ist auch von wohlmeinenden Parteifreunden zu hören. Hat er sich damit nicht schon verbrannt? Oder zockt er? Viele Grüne würden gerne die Gedanken des Flensburgers lesen. Doch der ist ja in der Heimat.

Özdemir gibt sich locker. "Es ist doch gut, dass die Grünen einige profilierte Politiker haben, die für Spitzenpositionen infrage kommen", sagt er ZEIT ONLINE am Rande des Parteitags. Doch Özdemir kann auch Seitenhiebe verteilen: "Entscheidend für den Wahlkampf wird nicht ausschließlich die Parteibinnensicht, sondern die Frage sein, wer hat bei den Wählern die besten Chancen. Wer besteht im direkten Gespräch, wer hat die Street credibility." Der Parteivorsitzende ist derzeit außerhalb der Grünen – also bei allen Wählern – deutlich bekannter als Habeck. Das weiß er zu betonen.