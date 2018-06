Der digitale Fortschritt betrifft uns alle: Er verändert unser Privatleben ebenso wie die Arbeitswelt und die wirtschaftlichen Wertschöpfungsketten. In seiner Auswirkung und Geschwindigkeit übertrifft er alle bisher da gewesenen technischen Entwicklungen. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes revolutionär.

Neue Geschäftsmodelle, veränderte Arbeitsplätze, aber auch die Möglichkeiten für Bürokratieabbau und Serviceorientierung staatlicher Stellen gegenüber den Bürgern schaffen Möglichkeiten für eine moderne Gesellschaft mit mehr Freiräumen. Die Digitalisierung hat aber auch Auswirkungen auf unsere Privatsphäre und unsere Sicherheit: Weil immer mehr unserer Daten gesammelt und verknüpft werden und somit für viele verfügbar sind, werden wir gläsern und angreifbar. Dies betrifft den einzelnen Bürger, große wie kleine Unternehmen und Staaten gleichermaßen, wie uns die NSA-Affäre und der Angriff auf TV5Monde unmissverständlich vor Augen geführt haben.



Nicola Beer 45, ist seit 2013 FDP-Generalsekretärin. Vorher war sie Kulturministerin in Hessen. Die außerparlamentarische Partei hat die Digitalisierung zu einem ihrer Hauptthemen auserkoren.

Doch auch die eigene Bundesregierung will uns durchleuchten: Eine Zehn-Wochen-Frist bei der Vorratsdatenspeicherung stellt die gesamte deutsche Bevölkerung unter Generalverdacht und ist in ihrem Ausmaß unverhältnismäßig. Damit wird die Privatsphäre jedes Bürgers zur Disposition gestellt.

Deswegen ist es die Herausforderung der Zukunft, die Chancen der Digitalisierung zu erkennen und zu nutzen, ohne dabei die Risiken für informationelle Selbstbestimmung, Datensicherheit und Urheberrecht aus dem Blick zu verlieren. Es gilt, die technische Weiterentwicklung zu nutzen, um diese Gefahren so gut wie möglich auszuschließen oder zu minimieren.



Wieder den Überblick über die eigenen Daten bekommen

Wir müssen lernen, nicht nur die Fortentwicklung des technisch Möglichen und mehr Nutzerfreundlichkeit als Erfolg zu begreifen. Gerade Fortschritte bei der Sicherheit von Datenerfassung, -nutzung und -verarbeitung können ein Aushängeschild für den Wirtschaftsstandort Deutschland sein: Wir müssen Verschlüsselungstechnologien ebenso weiterentwickeln wie die Sicherheit von Speichersystemen und qualifizierten Zugriffs- und Berechtigungslogiken.

Die Digitalisierung ist zudem eine der größten Herausforderungen für das Eigentumsrecht, und damit für die Basis unserer Wirtschafts- und Sozialordnung: Netzfreiheit darf nicht zur Rechtsfreiheit im Netz führen.

Es muss stets die Maxime gelten, dass personenbezogene Daten das persönliche Eigentum des Bürgers sind. Wir dürfen uns deshalb nicht damit abfinden, dass dieses Eigentum heute rein faktisch schon infrage gestellt ist: Kein Bürger hat mehr einen kompletten Überblick über seine Daten, egal, ob sie von öffentlichen Stellen oder von kommerziellen Datensammlern gespeichert wurden. Wir Freien Demokraten wollen, dass jeder die sich aus der Digitalisierung ergebenden Chancen nutzen kann, ohne seiner informationellen Selbstbestimmung beraubt zu werden. Deshalb müssen wir Datenschutz neu denken: Jeder Bürger muss die alleinige Hoheit über seine Daten zurückerhalten.



Bisher ist er einer schier unüberschaubaren Vielzahl von Stellen ausgeliefert, die seine Daten gespeichert haben. Er muss Auskunft verlangen, was mit seinen Daten geschehen ist und geschieht. Künftig soll jeder vollumfänglich selbst entscheiden können, wem er in welchem Umfang, zu welchem Zweck und in welchem Zeitraum den Zugriff auf seine Daten genehmigt. Gleichzeitig ist zur Gewährleistung seiner Datenhoheit unabdingbar, dass der Einzelne die Kontrolle über sein Dateneigentum und dessen Verwendung effektiv ausüben kann.

Deswegen sollten wir das System vom Kopf auf die Füße stellen: Alle Daten sollen sich zentral in einem hochgesicherten Systemverbund befinden, statt breitflächig verteilt zu sein. Eine neue ID-Karte mit Signatur und zusätzlichen Schutzmechanismen (z. B. Biometrie, Zwei-Faktor-Authentifizierung) sichert den Zugriff. Jeder Bürger kann über ein qualifiziertes und differenziertes Berechtigungssystem Nutzungsrechte einräumen und entziehen. Jeder fremde Zugriff wird protokolliert, was umfängliche Transparenz schafft und wirkungsvolle Kontrolle ermöglicht. Für eine zentrale und sichere Speicherung sind neue Verschlüsselungstechnologien und qualifizierte Zugriffs- und Berechtigungslogiken ohne Hintertüren die Voraussetzung. So führen wir persönliches Eigentum an Daten und deren selbstbestimmte Verwendung wieder zusammen. So eröffnen wir Chancen für Fortschritt und Freiheitsrechte.