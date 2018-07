Dutzende Abgeordnete der Unionsfraktion drohen, den geplanten Gesetzentwurf zum Gas-Fracking abzulehnen. "In dieser Form ist der Gesetzentwurf für zahlreiche Kolleginnen und Kollegen nicht zustimmungsfähig", sagte CDU-Abgeordnete Andreas Mattfeld und forderte eine Verschärfung. Seinen Angaben zufolge befinden sich allein in der Unionsfraktion rund 100 Kritiker. Auch aus der SPD-Bundestagsfraktion werden Nachbesserungen gefordert.

Am Mittwoch hat das Kabinett nach langer Debatte einen Entwurf für die unkonventionelle Gasförderung beschlossen. Dieser sieht zwar ein Verbot für sensible Gebiete sowie für Bohrtiefen oberhalb von 3.000 Metern vor, schließt aber eine kommerzielle Förderung unter Auflagen nicht aus.



Bisher gibt es keine gesetzliche Regelung. 2013 war ein erster Anlauf gescheitert, weil Vorschläge der damaligen Bundesregierung aus Sicht einiger Unionsabgeordneter keinen ausreichenden Wasserschutz boten. In Deutschland werden Schiefer- und Kohleflözgasvorkommen vermutet, die den Gasbedarf für mehr als zehn Jahre decken könnten.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) verteidigte den Entwurf in der Rheinischen Post. Sie wolle Fracking so beschränken, dass keine Gefahr mehr für Mensch und Umwelt bestehe", sagte sie. "Wir führen strenge Regeln ein, wo bislang keine klaren Regeln galten."

Fracking-Kritikern wie Mattfeld geht der Entwurf jedoch nicht weit genug. "Wir können uns nicht vorstellen, dass flächendeckend in Deutschland Erprobungsmaßnahmen stattfinden", sagte Mattfeld. Man müsse sich bei Genehmigungen stärker an den geologischen Gegebenheiten orientieren.

Auch Sozialdemokraten üben Kritik

In der SPD gibt es ebenfalls Widerstand. Die Sozialdemokraten kritisieren die Macht einer geplanten Kommission, die kommerzielle Projekte erlauben können soll. "Ich will, dass der Bundestag das Heft des Handels in der Hand hat und darüber entscheidet", sagte der SPD-Politiker Frank Schwabe. Die Kommission sei ein Zugeständnis an die Gasunternehmen. Es dürfe nach Erprobungsmaßnahmen keinen Automatismus für die Förderung geben.

Beim unkonventionellen Fracking wird mit Quarzsand und Chemikalien vermischtes Wasser unter hohem Druck in Schiefergestein gepresst. Mit Hilfe von Querbohrungen wird das Gestein großflächig aufgebrochen, so dass aus feinen Rissen das dort lagernde Gas entweichen kann. In den vergangenen Jahren wurde in den USA die Technik immer häufiger angewendet und hat zu einer Senkung der Energiepreise geführt. Das seit über 50 Jahren praktizierte konventionelle Fracking, bei dem Gas aus sehr tief liegenden Hohlräumen gefördert wird, will die Bundesregierung unter strengen Umweltauflagen weiter erlauben.

Die Grünen warfen der Regierung vor, den Weg für Fracking im großen Stil zu ebnen. "Deutschland braucht ein Frackingverbot", sagt Fraktionschef Anton Hofreiter. Die Regierung habe sich für den Beschluss einen besonderen Tag ausgesucht. "Vor 15 Jahren gab es den Startschuss für das Erneuerbare-Energien-Gesetz – heute Fracking zu beschließen, gleicht einer Rückwärtsrolle in der Energiepolitik."



fracking Fracking Alles begann mit dem perfekten Knick im Bohrgestänge. Zur Jahrtausendwende entwickelten Ingenieure in den USA ein Verfahren, mit dem Trägergestein in Tiefen bis zu 10.000 Meter nicht nur senkrecht erreicht, sondern auch horizontal durchbohrt und erschlossen werden kann. In den Sedimenten, meist Schiefer, lagert Gas. Um es zu fördern, kommt die umstrittene Fracking-Technik zum Einsatz. Verfahren Der Name leitet sich vom englischen to fracture ab – aufbrechen. Unter hohem Druck werden Wasser, Sand und kleine Mengen an Chemikalien in das Gestein gepresst, um es aufzubrechen. Das Gas kann entweichen. Allerdings kann niemand garantieren, dass dies ausschließlich kontrolliert geschieht. Das Umweltbundesamt (UBA) hat in einer Studie zum Fracking die größten Risiken aufgelistet. Die teils hoch giftigen Chemikalien, die in den Boden gepumpt werden, könnten das Trinkwasser verseuchen. Kenner der Szene gehen davon aus, dass US-Firmen Salzsäure, Benzol und andere krebserregende Stoffe einsetzen. Befürworter Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) widerspricht dem Fracking-kritischen UBA. Umweltverträgliches Fracking sei möglich. Oberflächennahes Trinkwasser stehe mit dem Tiefengestein "meist nicht in Verbindung". Unstrittig ist, dass die Fracking-Förderung extrem flächenintensiv ist. Der Schiefer muss immer wieder an neuen Stellen "angezapft" werden. Im Schnitt sind sechs Bohrungen pro Quadratkilometer nötig. Ganzen Landstrichen drohe damit die Zerstörung, sagen Kritiker.