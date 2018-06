Der operative Führer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Cemil Bayık, hat Deutschland für Gewalttaten seiner Organisation in den neunziger Jahren um Entschuldigung gebeten. Damals hatte die PKK mit Brandanschlägen, Selbstverbrennungen und Autobahn-Blockaden für ihre Ziele gekämpft. "Ich möchte mich im Namen der PKK beim deutschen Volk entschuldigen. So etwas wird nie wieder passieren", sagte der hochrangige Kommandeur und PKK-Mitgründer Bayık in einem Interview der Sender WDR und NDR. Die Organisation habe sich gewandelt.

"Wir möchten nicht mehr gegen die Türkei kämpfen. Wir sagen: Es reicht mit dem Kämpfen", sagte Bayık. Weder die Kurden-Organisation noch der türkische Staat hätten durch den Krieg ihre Ziele erreicht.

Die PKK ist in Deutschland seit 1993 verboten, doch das könnte sich ändern. SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich hält eine Neubewertung der Kurden-Organisation für möglich. Mützenich sagte WDR und NDR: "Diese Aussagen sind eine neue Tonlage und sie bieten durchaus auch die Chance zu einer Neubewertung, wenn die PKK glaubhaft und nachprüfbar dauerhaft auf Gewalt verzichtet."

Erst im März hatte der in der Türkei inhaftierte PKK-Chef Abdullah Öcalan seine Anhänger zu Frieden mit der Regierung in Ankara aufgerufen. Nach jahrzehntelangem Konflikt sollten die Waffen unter bestimmten Voraussetzungen niedergelegt werden, appellierte er an seine Gefolgsleute. In dem Konflikt waren in gut 30 Jahren mehr als 40.000 Menschen ums Leben gekommen. Beide Seiten bemühen sich um einen Friedensprozess, der jedoch immer wieder ins Stocken gerät.

In Syrien und im Irak kämpfen Anhänger der PKK gegen den "Islamischen Staat" (IS), unter anderem in der irakischen Stadt Sindschar. In dem Gebiet hatte der IS Mitte 2014 Hunderte Menschen der Glaubensgemeinschaft der Jesiden getötet und entführt, Tausende mussten fliehen. Unterstützt wird die PKK durch Truppen der kurdischen Peschmerga und Luftangriffe der internationalen Koalition unter Führung der USA. Die Bundeswehr liefert zwar Waffen an kurdische Kämpfer im Irak, nicht aber an die PKK.