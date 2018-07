Der Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Tröglitz hat Besorgnis bei Politikern im In- und Ausland ausgelöst. Der Generalsekretär des Europarats, Thorbjørn Jagland, sagte, Ereignisse wie dieses sollten die Alarmglocken in Europa schrillen lassen. Überall in Europa breite sich eine Atmosphäre von Hass und Intoleranz aus, und die Demokratie sei zunehmend gefährdet durch rassistischen, fremdenfeindlichen, politischen und religiösen Extremismus. Dies müsse auf allen Ebenen bekämpft werden, forderte Jagland.

Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte der Zeitung Die Welt: "Asylbewerberheime in Brand zu setzen, um die Aufnahme von Menschen zu verhindern, ist ein Anschlag auf unseren Rechtsstaat." Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) sprach in der Bild am Sonntag von einem feigen und furchtbaren Brandanschlag, der wütend und traurig mache. "Wir dürfen beim Kampf gegen Rechtsradikalismus nicht nachlassen", so Schwesig. Ihr Ministerium verantwortet die Präventionsprogramme gegen Rechtsradikalismus.



Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoğuz (SPD), verurteilte den vermeintlichen Brandanschlag ebenfalls und lobte zugleich die Bewohner des Ortes. Sie hätten mit ihrer Demonstration am Samstagabend deutlich gemacht, dass sie ihren Ort nicht den menschenfeindlichen Fanatikern überlassen werden.

In einem weitgehend leerstehenden Gebäude in Tröglitz, in dem ab Mai Flüchtlinge untergebracht werden sollten, war in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung mit ausländerfeindlichem Hintergrund auf. Tröglitz war bereits Anfang März in die Schlagzeilen geraten, als Ortsbürgermeister Markus Nierth zurücktrat, nachdem er und seine Familie wegen der Asylbewerberunterkunft von Rechtsextremen bedroht worden waren.