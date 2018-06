Migrationsforscher haben neben Erfolgen in der deutschen Einwanderungspolitik eine Reihe von Mängeln offengelegt. Diese betreffen das Marketing am europäischen Arbeitsmarkt, die fehlende Akzeptanz der Zuwanderungspolitik oder die europäische Blue Card. Es genüge nicht, Migrationspolitik zu machen, man müsse dafür auch im Ausland werben, heißt es im Jahresgutachten Migration des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen (SVR). Vermarktung werde immer wichtiger, da alle entwickelten Staaten mit schwindender Bevölkerung und wachsender Wirtschaft im Wettbewerb um qualifizierte Einwanderer stehen. Deutschland müsse sich auch außerhalb der EU als Einwanderungsland präsentieren.

Marketing muss aus Sicht der Autoren aber auch nach innen wirken: Was von der Politik und von den zivilgesellschaftlichen Akteuren bereits akzeptiert und vollzogen ist, stoße in der Bevölkerung längst noch nicht auf das notwendige Verständnis, schreiben die Forscher. Das habe auch das Erstarken der Pegida-Bewegung gezeigt. Die Debatte über die ökonomischen, kulturellen, politischen, sozialen und rechtlichen Veränderungen müsse die Politik intensiver als bisher führen. Sie müsse auch die Chancen und Herausforderungen von Migration stärker thematisieren. "In diesem Bereich hat die Politik eine Bringschuld."

Die Forscher mahnen, der europäischen Blue Card endlich zum Erfolg zu verhelfen. Neun von zehn dieser Einwanderungsberechtigungen kämen aus Deutschland. In Europa aber sei die Blue Card "ein Flop", da die anderen Staaten lieber ihre eigenen Anreizsysteme bevorzugen und bewerben. Die Staatengemeinschaft müsse sich stärker als Einwanderungsraum verstehen, um im Wettbewerb mit attraktiveren Arbeitsmärkten wie dem der USA oder dem kanadischen mithalten zu können. Deutschland solle sich für die Rettung der Blue Card einsetzen.

Weiter empfehlen die Autoren des Berichts, die Anstrengungen für den Berufseinstieg ausländischer Studienabsolventen zu verstärken. Viele verließen die Hochschulen hoch qualifiziert, es komme darauf an, sie im Land zu halten. Im Hinblick auf den Nachzug von Familien der Einwanderer empfehlen die Forscher, die Anforderungen dafür zu analysieren und zu korrigieren. Die Forderung nach grundlegenden Deutschkenntnissen dürfe keine Migrationsbremse sein.





Bevölkerung in Deutschland wird langfristig deutlich sinken

Wie wichtig die Einwanderung von Arbeitskräften für Deutschland wird, zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Denn in Deutschland werden in Zukunft deutlich mehr alte Menschen leben. Im Jahr 2060 werden nach den Berechnungen der Statistiker 22 bis 23 Millionen Menschen 65 Jahre oder älter sein. Damit wird jeder dritte Bürger dieser Altersgruppe angehören, während es heute nur jeder fünfte ist. Jeder achte wird den Berechnungen zufolge 2060 80 Jahre oder älter sein. Mit neun Millionen werden es doppelt so viele sein wie derzeit.

© Statista

Besonders stark wird dagegen die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schrumpfen. Die Zahl der 20- bis 64-Jährigen wird dem Bundesamt zufolge von 2020 an deutlich zurückgehen. Während im Jahr 2013 noch 49 Millionen Menschen in Deutschland zu dieser Altersgruppe gehörten, werden es im Jahr 2060 je nach Größe der Zuwanderung 34 oder 38 Millionen sein. Der Anteil der 20- bis 64-Jährigen an der Gesamtbevölkerung sinkt damit von 61 Prozent auf 51 oder 52 Prozent.

"Wir sind besser, als wir glauben"

Die Migrationsforscher bescheinigen Deutschland aber auch Fortschritte. Es habe nach den Anstrengungen der vergangenen Jahre nicht nur "deutlich aufgeholt, sondern reiht sich mittlerweile ein in die Riege der als fortschrittlich eingestuften Einwanderungsländer" wie Kanada, Schweden oder die USA. "Wir sind besser, als wir glauben", sagte die SVR-Vorsitzende Christine Langenfeld.

Die Autoren des Gutachtens beklagen insgesamt das Fehlen eines migrationspolitischen Gesamtkonzepts. Einwanderung müsse bei den Botschaften im Ausland beginnen und dürfe erst im Umfeld des Wohnorts enden. Um ein Gesamtkonzept zu entwickeln, an dem Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, Hochschulen und Forschungsstätten, Unternehmen und die Landesregierungen mitwirken, empfehlen die Autoren die Einrichtung eines Lenkungsausschusses und Arbeitsgruppen. Die im Herbst 2014 eingesetzte Arbeitsgruppe von Staatssekretären bezeichnen die Autoren des Jahresberichts als "Schritt in die richtige Richtung".

Die Forscher ziehen auch den Bogen zur europäischen Flüchtlings- und Asylpolitik. Sie bedürfe keiner kleinteiligen Reparaturen, sondern einer Großreform. Sie regen unter anderem an, dass Asylbewerber ihr Asylverfahren zwar wie bisher im Einreisestaat abschließen sollen. Sofern sie Asyl erhalten haben, sollten sie aber dann ihren Wohnort in Europa frei wählen können. Die Staaten Mittel- und Nordeuropas würden so entlastet, da sie zwar mehr Flüchtlinge aufnehmen würden, aber weniger Asylbewerber bekämen. Derzeit steht vor allem Italien unter Verdacht, Asylbewerber einfach weiter nach Norden zu schicken, um sich der Last der Asylverfahren zu entledigen.