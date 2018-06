Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat wegen der Menschenrechtslage in Ägypten ein geplantes Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi im Bundestag abgesagt. Lammert habe seine Entscheidung mit der aktuellen Entwicklung in dem arabischen Land begründet, hieß es in einer Mitteilung des Bundestags. In einem Bericht prangerten Aktivisten zuletzt die von ägyptischen Sicherheitskräften ausgeübte sexuelle Gewalt gegen Frauen und Männer an.

Er sehe derzeit keine Grundlage für ein Gespräch mit dem ägyptischen Präsidenten, schrieb Lammert in einem Brief an den ägyptischen Botschafter in Berlin. "Statt der seit Langem erwarteten Terminierung von Parlamentswahlen erleben wir seit Monaten eine systematische Verfolgung oppositioneller Gruppen mit Massenverhaftungen, Verurteilungen zu langjährigen Haftstrafen und einer unfassbaren Anzahl von Todesurteilen, darunter der ehemalige Parlamentspräsident Katatni", hieß es in dem Schreiben.

Diese Situation trage weder zur inneren Befriedung des Landes noch zu einer demokratischen Entwicklung bei. Das Treffen mit al-Sissi war nach Angaben des Bundestags für Anfang Juni geplant. Das Bundespresseamt teilte am Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an ihrer Einladung an al-Sissi festhalte.

Die Internationale Vereinigung der Ligen für Menschenrechte (FIDH) legte unterdessen einen Bericht vor, in dem schwere Vorwürfe gegen die ägyptischen Sicherheitskräfte erhoben werden. Polizeikräfte, Geheimdienstagenten, Mitarbeiter der nationalen Sicherheit und Soldaten seien direkt an sexueller Gewalt in den Haftanstalten des Landes beteiligt, hieß es in dem Bericht der in Paris ansässigen Organisation. Seit dem Sturz von Mohammed Mursi, Ägyptens erstem demokratisch gewählten Präsidenten, hätten entsprechende Straftaten deutlich zugenommen. Das Militär hatte den Islamisten Mursi 2013 entmachtet.

Zu den in dem Bericht erwähnten Taten gehören Vergewaltigungen, "Jungfräulichkeitstests", Elektroschocks an Genitalien sowie sexuelle Erpressungen. Die Untersuchung stützt sich auf Aussagen von Opfern, Aktivisten und Zeugen. Es handele sich um eine zynische politische Strategie, um die Zivilgesellschaft zu knebeln und die Opposition zum Schweigen zu bringen, erklärte FIDH-Präsident Karim Lahidji. Dass die Opfer davor zurückschreckten, Klage zu erheben und die Täter straflos blieben, sei Teil dieser Methode.