Als Reaktion auf die Spionageaffäre hat der Bundesnachrichtendienst die Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst NSA angeblich drastisch eingeschränkt. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung, NDR und WDR werden seit Beginn dieser Woche in der Station in Bad Aibling keine Internet-Verkehre, die bislang an den US-Geheimdienst weitergeleitet wurden, mehr erfasst.

Wie es weiter heißt, habe der BND in Absprache mit dem Kanzleramt zuvor eine Forderung an die USA übermittelt: Zu jeder Person oder Institution, die die NSA an die Deutschen übermittelt hatten, müsse eine ausdrückliche Begründung für die Überwachung geliefert werden. Die Aufforderung sei eine Reaktion auf die jüngsten Enthüllungen gewesen, wonach der BND der NSA über Jahre geholfen haben soll, europäische Unternehmen und Politiker auszuforschen.

Nach kurzer Prüfung habe die NSA erklärt, keine Begründungen liefern zu können. Dies sei in kurzer Zeit kaum möglich. Mit dem Ende der Internet-Erfassung würden im bayerischen Bad Aibling, wo 120 Mitarbeiter des BND sowie einige NSA-Techniker arbeiten, nur noch Fax-Verkehre und Telefongespräche abgefangen. Anders als bei Internet-Suchbegriffen habe die NSA hierfür bereits in der Vergangenheit eine Begründung für die geplante Überwachung liefern müssen, heißt es in diesem Bericht weiter.



Die gemeinsame Fernmeldeaufklärung des US-Geheimdienstes NSA und des Bundesnachrichtendienstes BND im bayerischen Bad Aibling findet auf Grundlage eines Abkommens (Memorandum of Agreement) vom 28. April 2002 statt. Abgeschlossen worden sei das "MoA" unter der Verantwortung des damaligen Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier (SPD).

Derweil rechnet die Bundesregierung offenbar mit einer baldigen Antwort der US-Geheimdienste auf die Frage, ob die Suchwortlisten dem Parlamentarischen Kontrollgremium übergeben werden dürfen. Damit werde noch in dieser, spätestens jedoch Anfang kommender Woche gerechnet, meldete die Bild-Zeitung unter Berufung auf Geheimdienst-Kreise. Derzeit laufe eine verschlüsselte Anfrage an den Stabschef des Weißen Hauses, Denis McDonough.

Unterdessen verlangen die Grünen Aufklärung über die ihrer Ansicht nach jahrelang schleppende Aufarbeitung innerhalb des BND und des Bundeskanzleramts. "Mich interessiert vor allem das Jahr 2005", sagte der Grünen-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages, Konstantin von Notz, vor einer weiteren Sitzung des Gremiums am Donnerstag. Damals, vor zehn Jahren also, fiel nach bisherigen Erkenntnissen Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes (BND) erstmals auf, dass der US-Geheimdienst NSA dem BND unzulässige Kriterien zur Datenabschöpfung geliefert hat. Der BND sollte demnach auch den Datenverkehr etwa den des Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS und von französischen Stellen abschöpfen. "Seitdem konnte man nicht mehr gutgläubig mit der NSA zusammenarbeiten", fügte von Notz hinzu.