Kontinuität, die können sie in Bremen. Das ist schon beeindruckend. In Zeiten volatiler Wählerströme, in denen die klassischen Stammwähler aussterben – und die Zahl der Wut- und Wechselwähler wächst, erleben moderne demokratische Gesellschaften recht häufig Regierungswechsel und Umstürze ihrer Parteienlandschaften. Das Bremer Ergebnis wirkt auf den ersten Blick fast niedlich anachronistisch.

Wieder ist die SPD mit Abstand stärkste Partei geworden, wie schon immer seit dem Zweiten Weltkrieg. Zwar hat sie laut ersten Prognosen mehr Prozentpunkte eingebüßt als erwartet. Aber dass sie auch künftig den Regierungschef stellt, steht nicht außer Frage, stand es nie. So gesehen: Nichts Neues an der Weser.

Selbstverständlich ist das nicht. Schließlich ist Bremen der oft geschmähte "Schlusslicht-Staat" der Republik. Das "deutsche Griechenland", so nennen es bürgerliche Oppositionspolitiker gern, wenn sie sich nicht gerade als Junior-Partner in der neuen SPD-Regierung empfehlen wollen: hochverschuldet und mit großen Strukturproblemen. Ob Armut, Kriminalität, Arbeitslosigkeit oder Pisa-Ergebnisse – überall schneidet Bremen in nationalen Ranglisten ziemlich bescheiden ab.



Protestparteien profitieren von niedriger Wahlbeteiligung

Auch die Wahlbeteiligung ist hier traditionell rekordverdächtig niedrig. An diesem Sonntag lag sie laut ZDF-Prognose erstmals knapp unter 50 Prozent. Auch das muss eigentlich nicht zwingend zu solch kontinuierlichen Regierungen wie in Bremen führen. Wählt nur die Hälfte der Berechtigten, hat die einzelne Stimme mehr Gewicht. Schwankungen und Protestwellen schlagen sich deutlicher nieder.

Gleichwohl ist die niedrige Wahlbeteiligung auch ein Grund für die Stabilität: Schließlich spiegelt sich auch die soziale Spaltung Bremens markant im Wahlergebnis: In den wohlhabenden Stadtteilen, in Schwachhausen oder Horn-Lehe, war die Wahlbeteiligung zuletzt fast doppelt so hoch wie in den Problem-Stadtteilen, etwa in Tenever oder Gröpelingen. Dort also, wo der Unmut über die bestehenden Verhältnisse und die regierenden Parteien am größten ist, was Umfragen zeigen, beteiligt sich ein wachsender Teil der Wahlberechtigten nicht mehr am demokratischen Prozess.

Dennoch könnte in Bremen diesmal gleich zwei Protest-Parteien der Einzug in die Bürgerschaft gelingen. Für die AfD, die laut ersten Umfragen knapp über fünf Prozent liegt, wäre es der fünfte Einzug in einen Landtag in Folge. Trotz ihres Führungsstreits auf Bundesebene, trotz eines farblosen Spitzenkandidaten, trotz einer relativ starken lokalen Konkurrenz: den sogenannten Bürgern in Wut (BUW). Die holten laut Prognosen auch diesmal in Bremerhaven genügend Stimmen für zumindest einen Platz in der Bürgerschaft. Diese Wutbürger waren ein Grund, warum die AfD in Bremen etwas liberaler und weniger rechtspopulistisch auftrat, als in den noch erfolgreicheren ostdeutschen Landtagswahlen 2014.