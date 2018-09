Der SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Sieling soll Nachfolger von Bremens Regierungschef Jens Böhrnsen (SPD) werden. Der Landesvorstand der Sozialdemokraten nominierte den 56-Jährigen als Kandidaten. Die SPD hatte die Landtagswahl im kleinsten Bundesland am 10. Mai zwar gewonnen, dabei jedoch massive Stimmverluste erlitten. Der langjährige Regierungschef Böhrnsen hatte dafür die Verantwortung übernommen und völlig unerwartet seinen Rückzug angekündigt.

Sieling sitzt seit 2009 als Bremer Abgeordneter im Bundestag in Berlin. Die eine Hälfte des Monats arbeitet er in Berlin, die andere Hälfte verbringt er in Bremen. Bekannt ist Sieling für seine sogenannten Praxistage in der Bremer Arbeitswelt. Im Zuge dieses Projekts half er in einer Obdachlosen-Suppenküche, schleppte Koffer am Flughafen und fuhr Pakete aus.



Sieling trat schon mit 17 Jahren in die SPD ein. Sein beruflicher Werdegang führte den Industriekaufmann, der bald nach seiner Ausbildung über den zweiten Bildungsweg studierte und es berufsbegleitend bis zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften brachte, bis zum Referenten bei der Bremer Arbeitnehmerkammer. Zeitweise war er in späteren Jahren auch Vorstandschef der Verbraucherzentrale in der Hansestadt.

Öffentlich meldete sich Sieling in jüngster Zeit mit Kritik am Freihandelsabkommen TTIP zu Wort, zudem gehört er zu den energischen Verfechtern einer Finanztransaktionssteuer. Auch verteidigte Sieling vehement den Mindestlohn gegen Kritik aus der Union. Das für das bitterarme und hochverschuldete Bundesland Bremen so lebenswichtige Thema Länderfinanzausgleich gehört ebenfalls zu seinem Kern-Zuständigkeitsbereich.