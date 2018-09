Kanzlerin Angela Merkel schließt Änderungen an den EU-Verträgen nicht aus, um Großbritannien in der Europäischen Union zu halten. "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, das hat Europa schon häufig bewiesen", sagte die Kanzlerin nach einem Treffen mit dem britischen Premierminister David Cameron. Deutschland habe die klare Hoffnung, dass Großbritannien in der EU bleibe.

Übereinstimmungen sieht Merkel etwa bei dem Thema Sozialmissbrauch. Es müsse eine Balance bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit gefunden werden, sagte Merkel. Änderungen in dieser Hinsicht seien gegebenenfalls auch im deutschen Interesse. "Wir wollen den Prozess konstruktiv begleiten", sagte die Kanzlerin. Allen Beteiligten sei aber auch klar, wie schwierig es sei, die Verträge zu ändern.

Cameron betonte, dass die britischen Interessen in der Europäischen Union am besten zu verwirklichen seien. Allerdings müsse den Sorgen der britischen Bürger Rechnung getragen werden. "Europa muss ausreichend flexibel sein, wie ein Netzwerk, nicht wie ein Block", sagte der britische Premier mit Blick auf seine Reformforderungen.



Cameron strebt bereits für kommendes Jahr ein Referendum über Großbritanniens Verbleib in der EU an. Vor der Einlösung dieses Wahlkampfversprechens will er mit der EU für Großbritannien günstige Änderungen aushandeln. Dabei geht es unter anderem um den Umgang mit Einwanderern und um die Rückübertragung von Kompetenzen von Brüssel nach London.



Mit seinen Wünschen war Cameron zuvor bei seinen Besuchen in Frankreich und Polen auf Ablehnung gestoßen. In den Niederlanden hatte er dagegen Zustimmung erhalten.