FDP-Chef Christian Lindner will auf dem an diesem Freitag beginnenden Parteitag der Liberalen in Berlin eine millionenschwere Nothilfe der Basis für die klamme Bundespartei durchsetzen. "Wir wollen einen Investitionsfonds bilden, mit dem wir in die politische Arbeit in Landesverbänden, die sich Wahlen stellen müssen, investieren", sagte Lindner am Donnerstagabend bei einem Empfang in der Parteizentrale.

Die Kreisverbände sollen pro Mitglied von 2015 bis 2017 insgesamt 75 Euro an die Bundes-FDP überweisen. So sollen vier Millionen Euro für den Fonds zusammenkommen, aus dem Kampagnen für die Landtagswahlen 2016 und 2017 sowie die Aufrüstung der Parteizentrale in Berlin bezahlt werden sollen.

Dafür müssen auf dem dreitägigen Bundesparteitag aber zwei Drittel der Delegierten die Hand heben. In der FDP-Führung ist man zuversichtlich, dass die befristete Sonderumlage für die hoch verschuldete Bundespartei am Freitag abgesegnet wird. Während die Bundes-FDP rund 7,5 Millionen Euro an Schulden in den Büchern stehen hat und nach dem Bundestagsaus einen radikalen Sparkurs einschlagen musste, sitzen die Gliederungen der Partei auf einem Vermögen von etwa 13 Millionen Euro.



Lindner will keine Siegesfeier abhalten

Die FDP, die im Herbst 2013 erstmals bei einer Bundestagswahl gescheitert war, feierte zuletzt in Hamburg und Bremen wieder beachtliche Wahlerfolge. Lindner mahnte die Partei, auf dem Teppich zu bleiben: "Das ist keine Siegesfeier, sondern dieser Parteitag ist ein Parteitag der Substanz." Er warnte vor Übermut. Die FDP sei noch nicht über den Berg. "Wir sind noch im Vorgebirge", sagte er.

Zu Beginn der um 11 Uhr startenden Veranstaltung steht die Neuwahl von Vorstand und Präsidium auf dem Programm. Die Bestätigung von Parteichef Lindner, der die FDP seit Ende 2013 führt, gilt als Formsache. Spannender dürfte die Wahl seiner Stellvertreter werden. Für die drei Vizeposten gab es zuletzt mindestens vier Kandidaten. Neben den bisherigen Stellvertretern Wolfgang Kubicki und Marie-Agnes Strack-Zimmermann wollen auch die Hamburger Partei- und Fraktionschefin Katja Suding und der bayerische Landesvorsitzende Albert Duin antreten.



Außerdem will sich die Partei inhaltlich schärfer profilieren, um bei der Wahl 2017 die Rückkehr in den Bundestag zu schaffen. Der Vorstand hatte die Basis bereits vor dem Parteitag über die Thesen seines Leitantrags abstimmen lassen. Auf besonders große Resonanz stießen dabei die Einführung einer Flat Tax, die Erhöhung der Bundesgelder für die Bildung sowie die Verankerung eines Verbots der Bankenrettung im Grundgesetz.