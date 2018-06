Im Führungsstreit der AfD hat Frauke Petry, Co-Vorsitzende und Repräsentantin des nationalkonservativen Flügels, die Spekulationen über einen Parteiaustritt von Vorstandssprecher Bernd Lucke befeuert. "Er hat sich politisch in eine Sackgasse manövriert", sagte Petry der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sie wünsche sich zwar, dass Lucke in der Partei bleibe, aber "sollte Lucke ausscheiden, werde ich weiter für das Projekt AfD kämpfen. Wir haben keinen Grund, von unserem programmatischen Fundament abzuweichen."

Lucke will sich am Dienstag in Straßburg zu seiner künftigen Rolle in der AfD und zum Flügelstreit äußern. Petry kritisierte, dass Lucke nicht integrativ wirke, wenn er eine Pressekonferenz über die Partei ohne die Partei veranstalte. Sie warf ihm vor, "dass er eine Angstkulisse aufbaut, die den Mitgliedern sehr gegen den Strich geht". Die AfD habe marktliberale Unternehmer in ihren Reihen, die gesellschaftspolitisch konservativ seien.

In der Partei wird vermutet, dass Lucke sein politisches Schicksal mit der Ausrichtung der Partei verbindet. Auch ein Austritt des von ihm geführten wirtschaftsliberalen Flügels und eine neue Parteigründung erscheinen nicht mehr ausgeschlossen. Lucke hatte seinen Gegnern in einem Brief an die Parteimitglieder vorgehalten, sie wollten die AfD zu einem "radikalen, systemkritischen Ansatz" verschieben. Er beklagte auch die Aktivitäten von "Karrieristen, Querulanten und Intriganten" bei der AfD, die in einer schweren Krise sei.



Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Hans-Olaf Henkel, ein Vertrauter Luckes, hatte im Spiegel den nationalkonservativen Flügel attackiert und gefordert, die AfD "von diesen Elementen zu säubern". Tausende Mitglieder litten unter diesen Leuten. Beim Bundesparteitag am 13. Juni in Kassel könnte es zu einem finalen Machtkampf zwischen den beiden Lagern kommen – falls Lucke bis dahin dem Druck des rechten Flügels standhält.

Angst als zentrales Thema

Laut einer Umfrage von Infratest Dimap nennen 54 Prozent der AfD-Wähler bei der Bremer Bürgerschaftswahl die Flüchtlingspolitik und Zuwanderung als ihre Motive für die Stimmabgabe. Fragen wie Verschuldung oder Wirtschaftspolitik waren nur einem Fünftel der Befragten wichtig. "Das zentrale Motiv der AfD-Wähler ist Angst", sagte der Wahlforscher Richard Hilmer der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Das Blatt berichtet über die fortschreitende Auflösung des Wirtschaftsflügels der AfD und zitiert den Verwaltungsfachmann Lothar Wellmann, der im April als Fraktionschef der AfD im Potsdam Stadtparlament zurücktrat und die Partei verließ: "Die Abgrenzung nach rechts wurde nie durchgesetzt. Das wird auch nicht mehr gelingen." Der AfD-Landesvorsitzende von Brandenburg, Alexander Gauland, habe diesen Kurs von Anfang an bewusst gewählt.