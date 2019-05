Im Bundesverteidigungsministerium ist laut einem Bericht die Entscheidung über eines der größten und teuersten Rüstungsvorhaben des nächsten Jahrzehnts gefallen. Der Nachfolger für das Flugabwehrraketen-System Patriot soll nun von der Firma MBDA kommen, schreibt die Süddeutsche Zeitung.

Das Unternehmen will das gemeinsam mit dem US-Rüstungskonzern Lockheed Martin entwickelte System Meads zur Serienreife bringen. Damit hätte der ebenfalls US-amerikanische Patriot-Hersteller Raytheon das Nachsehen. Das Unternehmen sei mit einer modernisierten Variante seines Systems im Rennen gewesen.

Die Entscheidung für ein bestimmtes Raketenabwehrsystem gilt als eine der wichtigsten rüstungspolitischen Weichenstellungen der Legislaturperiode. Der Auftrag, für den noch etwa vier Milliarden Euro fällig werden, ist zugleich die erste große eigenständige Beschaffungsentscheidung in der Amtszeit der Ministerin Ursula von der Leyen (CDU).

Starker Druck auf von der Leyen

Das System Meads (Medium Extended Air Defense System) hat eine lange und wechselhafte Vorgeschichte. An der Entwicklung waren die USA, Deutschland und Italien beteiligt. Der Bundestag brachte die deutsche Beteiligung vor einem Jahrzehnt auf den Weg. Die USA entschieden später jedoch, das System nicht zu beschaffen. Auch die Bundeswehr, so teilte es das Verteidigungsministerium 2011 mit, werde Meads in absehbarer Zeit nicht beschaffen. Deutschland hat in das System bereits gut eine Milliarde Euro investiert.

Dem Bericht zufolge hat es wegen des industriepolitischen Hintergrunds "aus dem parlamentarischen Raum starken Druck auf von der Leyen und ihre Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder" gegeben, Meads auszuwählen. Formal entscheide Bundeswehr-Generalinspekteur Volker Wieker darüber. Die Befürworter machten demnach geltend, dass es dabei auch um Arbeitsplätze gehe.

Das Verteidigungsministerium wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. "Die Entscheidung wird, wie wir es angekündigt haben, bis Ende des zweiten Quartals fallen", sagte ein Ministeriumssprecher. "Wir sind nach wie vor mit allen Herstellern im Gespräch."

Während einer Sitzung im Ministerium, an der in der vergangenen Woche neben Staatssekretärin Suder unter anderem die Abteilungsleiter für Rüstung und Planung teilnahmen, sei folgendes Vorgehen besprochen worden: Zwar solle Meads den Zuschlag bekommen, aber "unter strengen Bedingungen". So solle der Hersteller auf dem Weg zur Beschaffungsreife immer wieder nachweisen müssen, dass er im Plan ist und technologisch, zeitlich sowie finanziell die Vorgaben erfülle.

Sollte sich zwischendurch erweisen, dass die MBDA scheitert, hätte die Politik bei diesem Vorgehen immer noch die Möglichkeit, auszusteigen. Außerdem solle laut Ministeriumskreisen der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin so weit wie möglich eingebunden werden, um dessen technologisches Potenzial zu nutzen.