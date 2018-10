Mehrere rot-grün regierte Bundesländer wollen die volle Gleichstellung homosexueller Partnerschaften in Deutschland auf den Weg bringen – trotz des Widerstands der Unions-geführten Bundesregierung. Die Landesregierungen von Niedersachsen und Thüringen haben in Kabinettssitzungen eine entsprechende Bundesratsinitiative beschlossen.



"Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, die verfassungswidrige Diskriminierung eingetragener Lebenspartnerschaften zu beenden", heißt es in dem Antrag. "Dies umfasst die Öffnung der Ehe und die Schaffung eines vollen gemeinschaftlichen Adoptionsrechts für gleichgeschlechtliche Paare."



Neben Niedersachsen und Thüringen unterstützen nach Informationen der dpa auch einige andere Länder den Antrag: die rot-grün regierten Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein ebenso wie das rot-rot regierte Brandenburg. Auch Rheinland-Pfalz, Bremen und Hamburg könnten mitmachen. Wenn noch das rot-schwarz regierte Berlin mitzieht, wäre die Mehrheit von 35 Stimmen im Bundesrat gesichert. Dann müsste sich der Bundestag mit der Initiative befassen.

Mit dem Antrag soll Lesben und Schwulen nicht mehr nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft möglich sein, sondern die bislang heterosexuellen Paaren vorbehaltene Ehe. Die Debatte hat nach dem Ja der Iren dazu in einem Referendum auch in Deutschland an Schwung gewonnen.



Die Union von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt eine Gleichstellung ab. "Im Präsidium sind wir uns am Ende einig gewesen, dass wir keine weiteren Schritte, die über das, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist in der Frage der Gleichstellung, hinausgehen wollen", hatte Generalsekretär Peter Tauber nach einer Sitzung des Gremiums in Berlin gesagt.

"Wir sollten stolz statt ängstlich sein"

Die Bundes-SPD würde eine Gleichstellung unterstützen, ein solcher Schritt konnte aber nicht im Koalitionsvertrag mit der Union vereinbart werden. Die SPD-Spitze setzt nun darauf, dass die Union ihre Haltung überdenkt. Wenn der Koalitionspartner Union seine Position noch einmal überprüfe, "dann kann er mit unserer vollen Unterstützung in dieser Frage rechnen", sagte SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi.

Spahn wirbt für Gleichstellung

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn warnte seine Partei davor, die Wirkung der Diskussion zu unterschätzen. "Wenn wir diese Debatte mit mangelnder Aufrichtigkeit und verletzend führen, dann stoßen wir nicht nur Schwule und Lesben vor den Kopf, sondern auch ihre Familien und Freunde", sagte er der Welt. Homosexuelle verkörperten mit ihrem Wunsch nach Eheschließung ein modernes Bürgertum. "Da sollten wir stolz sein statt ängstlich."



In Deutschland gibt es für Schwule und Lesben seit 2001 die Möglichkeit, eingetragene Lebenspartnerschaften einzugehen. Die hat aber nicht dieselben Rechte wie die Ehe. Das gilt vor allem für Adoptionen.

Die nächste Bundesratssitzung findet am 12. Juni statt. Bereits im März 2013 hatte die Länderkammer beschlossen, dass der Bundestag ein Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts auf den Weg bringen soll – mit dem Antrag soll diesem Ziel angesichts der neuen Debatte Nachdruck verliehen werden.