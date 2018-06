ZEIT ONLINE: Die CDU feiert am 26. Juni ihren 70. Geburtstag und bezieht sich dabei auf den Berliner Gründungsaufruf von 1945. Macht sie sich damit nicht ein wenig älter, als sie ist?

Frank Bösch: Die CDU als Bundespartei wurde erst im Herbst 1950 gegründet. Dass sie sich so spät konstituiert hat, ist bezeichnend für ihre Geschichte. Denn von Beginn an war die CDU eine Partei, die regional sehr unterschiedlich und sehr föderal strukturiert war. Es gab zunächst viele einzelne Gruppierungen, die erst zu einer Partei zusammenfinden mussten. Insofern gab es ab Sommer 1945 viele verschiedene Geburtstage: eher katholische, eher konservative oder eher liberale.

Frank Bösch Jahrgang 1969, promovierte über die CDU in der Adenauer-Zeit. Er ist Professor für Deutsche und Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam und einer von zwei Direktoren des Zentrums für Zeithistorische Forschung.

ZEIT ONLINE: Bei der ersten Bundestagswahl 1949 lagen Union (31 Prozent) und SPD (29,2) noch fast gleichauf. In den Jahren danach wurde die CDU/CSU aber zur dominierenden Kraft der jungen Bundesrepublik. Was war das Geheimnis ihres Erfolges?

Bösch: Die CDU war in den ersten beiden Jahren noch keine Partei, von der man dauerhaft große Mehrheiten erwarten konnte. 1950 gab es eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, das Wirtschaftswunder ging nur schleppend los. Bei den Landtagswahlen wurde die CDU in norddeutschen Wahlkreisen mitunter nur viertstärkste Kraft hinter der SPD, der Vertriebenen-Partei BHE und der konservativen deutschen Partei.



Ein Erfolgsgeheimnis der CDU bestand darin, diese kleinen Parteien durch attraktive Angebote zu integrieren, sie bei Bündnissen finanziell zu unterstützen, sich programmatisch anzunähern oder Posten anzubieten, um so zunächst ihre Eliten und dann deren Erbe zu übernehmen. Diese Integrationsleistung war auch ein besonderes Verdienst Konrad Adenauers, der sehr kompromissbereit war und nicht dogmatisch dachte.

ZEIT ONLINE: Eine gewisse programmatische Unschärfe gehörte also schon damals zum Erfolgsrezept?

Bösch: Der Vorteil der CDU/CSU war, dass sie nach dem Nationalsozialismus ein recht offenes Dach für viele bot. Bei den Bundestagswahlen wählten viele Adenauer, der auf Plakaten entsprechend oft ohne den Zusatz "CDU" antrat. Zugleich hatte die CDU feste Integrationsklammern: den Anti-Kommunismus, den Erfolg der Marktwirtschaft und christlich grundierte moralische Werte.

ZEIT ONLINE: Ende der 70er Jahre galt die CDU manchem bereits als überholt, die Modernisierung der Gesellschaft schien gegen künftige Wahlerfolge der Christdemokraten zu sprechen. Trotzdem folgten dann ab 1982 weitere 16 Jahre CDU-Herrschaft. Wie war das möglich?

Bösch: Dies zeichnete sich bereits in den 1970er Jahren ab, die nicht so "rot" waren wie viele erinnern. Auch die CDU hat sich in dieser Zeit stark modernisiert. Es kam eine neue Führungsspitze, es traten in kurzer Zeit rund eine halbe Million meist junger Menschen ein und Helmut Kohl galt als jung, modern und fortschrittlich. Die gesellschaftliche Mitte wählte bei den Landtagswahlen mehrheitlich CDU, vielleicht auch beeinflusst durch 1968 und den Terrorismus. 1976 hatte die Union auch im Bund fast die absolute Mehrheit.

1980 allerdings erlebte die Partei, wie sehr ihr eine zu konservative Ausrichtung schaden kann. Mit Franz-Josef Strauß (CSU) als Kanzlerkandidat erlitt sie tatsächlich einen Einbruch, vor allem bei den Wählerinnen.



Die Politik braucht Eventisierung

ZEIT ONLINE: Seit den 90er Jahren hat die CDU 300.000 Mitglieder verloren. Generalsekretär Peter Tauber tut alles, um neue Mitglieder zu werben. Ist der Trend umkehrbar?

Bösch: Nein. Menschen wollen nicht mehr massenweise Mitglieder in zivilgesellschaftlichen Organisationen werden und schon gar nicht bei Parteien, das ist ein in ganz Europa zu beobachtender Trend. Im Vergleich sind die deutschen Parteien aber immer noch sehr stark.

Dass Tauber versucht, stärker über das Internet zu mobilisieren, ist der richtige Weg. Man wird in Zukunft eher digital miteinander in Kontakt treten. Gleichzeitig haben aber auch punktuelle physische Interaktionen an Bedeutung gewonnen. Es gibt heute überall trotz des Internets mehr Begegnungen denn je – Konzerte, Events, Sitzungen, Reisen. Politik muss sich auf eine Eventisierung einstellen, Gelegenheiten bieten, dass Leute regelmäßig zu etwas kommen, das mit der CDU verbunden wird. Und für den politischen Aufstieg werden außerhalb der Politik erworbene Qualifikationen etwa beruflicher, kreativer oder sozialer Natur künftig wichtiger werden als Parteikarrieren.