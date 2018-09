Der frühere Bundesinnenminister Otto Schily hat sein Kasachstan-Engagement verteidigt. "Ich habe mich nicht als Lobbyist betätigt", sagte er der ZEIT. Zuvor hatte der Spiegel berichtet, dass sich ehemalige Spitzenpolitiker wie Altkanzler Gerhard Schröder und Schily über eine Wiener Anwaltskanzlei für die Ziele des kasachischen Diktators Nursultan Nasarbajew hätten einspannen lassen.



Zu Schilys vom Spiegel berichteten Engagement gegen den kasachischen Politiker Rachat Alijew sagte der frühere Innenminister: "Ich habe ein Mandat erhalten. Ich habe mir das Beweismaterial sehr genau angeschaut. Wir sprechen hier über die Aufdeckung eines Kapitalverbrechens." Wenn dies Lobbyarbeit sei, dann müsse man auch die Wiener Staatsanwaltschaft des Lobbyismus bezichtigen, die gegen Alijew Anklage erhoben habe, sagt Schily.



Rachat Alijew, der sich mit seinem Ex-Schwiegervater Nasarbajew überworfen hatte, nachdem er selbst das Amt des Präsidenten anstrebte, hatte sich vor dem kasachischen Regime nach Europa in Sicherheit gebracht. Wegen Mordverdacht saß er in Wien in Untersuchungshaft, Österreichs Justiz lehnte die Auslieferung an Kasachstan ab. Im Februar dieses Jahres wurde Alijew erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Darum geht es in der Spiegel-Geschichte jedoch nicht, sondern um Schilys mutmaßliche Mithilfe bei der Jagd auf Alijew.

Sechsstelliger Eurobetrag für Schily?

Der Spiegel wirft Schily im Fall Alijew vor, er habe sich vom kasachischen Regime, bei dem Alijew in Ungnade gefallen sei, benutzen lassen. Mithilfe seiner Kontakte zu Politikern und Journalisten sollte Schily dazu beitragen, Alijew ins Gefängnis zu bringen. Ein Datenleck in der Wiener Anwaltskanzlei Lansky, Ganzger + Partner lasse darauf schließen, dass Schily einen sechsstelligen Eurobetrag erhalten hat.

Schily sagte der ZEIT, er habe "noch nie ein Beratermandat eines fremden Staates angenommen". Sein Auftraggeber sei eine Wiener Anwaltskanzlei gewesen und das Geld sei von einem Opferfonds gekommen. Über mutmaßliche Verbindungen dieses Fonds zum Geheimdienst in Kasachstan habe er nichts gewusst.

Schily: "Aus meiner Sicht bleibt da kein Schatten"

Zu den Vorwürfen, er habe seine Kontakte als Minister missbraucht, sagte er: "Das ist doch lächerlich. Ich bin seit Langem als Anwalt tätig, und daher kommen viele meiner Kontakte. Es wäre zudem absurd, wenn ich nicht mehr mit den Leuten sprechen dürfte, mit denen ich als Politiker gesprochen habe. Ich kann doch nicht einen Teil meiner Persönlichkeit abspalten."

Schily sagte, er habe in seiner "beruflichen Tätigkeit immer darauf geachtet, die Integrität des Staates nicht in Gefahr zu bringen". Diesen Grundsatz habe er auch im Fall Alijew berücksichtigt: "Aus meiner Sicht bleibt da kein Schatten."

Er habe kein Problem damit, für Mandanten aus dem zentralasiatischen Land tätig zu sein, fügte Schily hinzu: "Deutschland hat eine Rohstoffpartnerschaft mit Kasachstan abgeschlossen. Viele deutsche Firmen verdienen dort gutes Geld – deutlich mehr als ein Anwalt. Wollen wir das alles aus moralischen Gründen unterbinden?".

Altkanzler Schröder hat bereits einen Anwalt damit beauftragt, juristisch gegen den Spiegel-Titel vorzugehen. Wie das Handelsblatt berichtet, soll das Titelbild des Spiegel, auf dem Schröder zu sehen ist, nicht länger bei Spiegel Online gezeigt werden.