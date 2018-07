Als in Berlin ihre Nominierung verkündet wurde, stand Sahra Wagenknecht vor der deutschen US-Militärbasis Rammstein und demonstrierte, wie es sich für eine Vertreterin des linken Flügels der Linkspartei gehört, gegen Drohnenangriffe. Bei Twitter tauchte ein Bild auf, auf dem sie ein großes Plakat hochhält: "Von hier geht Mord aus!"

Von der Berliner Parteizentrale sollte an diesem Montag ein ganz anderes Signal ausgehen: die Parteilinke Wagenknecht und der Reformer Dietmar Bartsch, das ist die Zukunft der Linkspartei, zumindest im Bundestag. Die beiden sollen nach dem Willen des Parteivorstands gemeinsam die Bundestagsfraktion führen, als Nachfolger des übermächtigen Gregor Gysi, der vor einer Woche seinen Rückzug für den Herbst angekündigt hatte. Beschlossen wurde das auf Vorschlag der Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger, die nun auch offiziell bekannt gaben, was seit Tagen kein Geheimnis mehr war.



Durch die Partei war schon in den letzten Tagen, als die Entscheidung längst gefallen war, ein erleichtertes Aufatmen gegangen. Es hat also doch noch geklappt! Die Partei hat sich auf eine einvernehmliche Lösung verständigt.



Bartsch und Wagenknecht, auf dieses Duo war es schon lange zugelaufen. Gregor Gysi selbst hatte es so gewollt, und auch die beiden Flügel, die linken Linken und die weniger linken Linken, die sogenannten Reformer, hielten das überwiegend für eine gute Lösung: der ostdeutsche Realo Bartsch, früherer Bundesgeschäftsführer der Partei, und die in Westdeutschland kandidierende Theoretikerin und Kommunistin Sahra Wagenknecht, eine austarierte Doppelspitze nicht nur der Parteiflügel, sondern auch nach Ost/West, Mann/Frau.



In der an Konflikten, Lagern und Widersprüchen reichen Linkspartei stellt dieses Duo also quasi eine Idealbesetzung dar. Der Alt-Linke und Russland-Verteidiger Wolfgang Gehrcke, Fraktionsvize und Parteivorstand, sagt: "Das Duo ist meine Wunschlösung, ich habe sie ja selbst ein halbes Jahr betrieben." Und auf der anderen Seite des Spektrums, in der sehr realpolitischen thüringischen Landesregierung, sagt der Staatskanzlei-Chef und Minister Benjamin Hoff: "Ich bin mir sicher, dass die beiden eine solide Arbeit machen."

Immerhin das. Überschwang oder Vorfreude ist allerdings, trotz aller Erleichterung, kaum zu spüren in der Partei. Das dürfte nicht nur daran liegen, dass sie mit Gysi ihren Übervater und Chefcharismatiker aus der ersten Reihe verliert, der kaum zu ersetzen ist. Die neue Doppelspitze muss auch erst noch beweisen, dass sie eine gute Lösung ist. Denn während die Partei mit Riexinger und Kipping zwei eher moderierende Vorsitzende gewählt hat und damit ganz gut fährt, ist das Modell Wagenknecht/Bartsch eine Rückkehr zum klassischen Flügel-Dualismus, den viele in der Linken eigentlich gerne überwinden würden. Zudem ist die Nominierung das Ende einer ziemlichen Hängepartie.

Streit über Griechenland? Vergessen!

Denn als schon alles klar schien, brachte Wagenknecht die Planung noch einmal überraschend ins Wanken. Ende Februar entschied der Bundestag über die Verlängerung der Griechenland-Hilfen, und die Linke-Fraktion stimmte nicht so ab, wie Wagenknecht das gerne gehabt hätte: 41 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen. Die Linke als Helfer des Sparkommissars Wolfgang Schäuble, das konnte Wagenknecht nicht ertragen. Auch, wenn in Griechenland jetzt die Linksfreunde von Syriza regieren. Ein "strategischer Fehler" sei das und eine falsche "Positionsverschiebung". Dass sie in der Fraktionssitzung vor der Abstimmung nicht mal zum Thema habe reden dürfen, so Wagenknecht, markiere "auch einen Umgang miteinander, den ich nicht akzeptiere". Ihre Konsequenz: Sie werde nicht für den Fraktionsvorsitz kandidieren.

Warum tritt sie nun doch an? Was hat sich getan, dass sie ihre Meinung jetzt, nur zwei Monate später, geändert hat?

Die Antwort ist so einfach wie bezeichnend für den inneren Zustand der Linkspartei: Eigentlich nichts. Es ist alles beim Alten, jedes Lager pflegt seine Positionen, keiner der Widersprüche und Konflikte ist gelöst. Dass Wagenknecht nun das tut, was sie im März noch so kategorisch ausgeschlossen hatte, dass sie trotz des ungeklärten Widerspruchs die Fraktion doch anführen will, und die Partei sich gerne vergesslich zeigt und darüber erleichtert ist, zeigt zweierlei: wie sehr sie diesen Posten wollte, der ihr so lange, wie Gysi noch an der Macht war, versperrt blieb. Und wie viele der inneren und inhaltlichen Widersprüche in dieser Partei ungeklärt sind.