Die CDU ist die erfolgreichste Partei in Deutschland. In den 66 Jahren seit der Gründung der Bundesrepublik stellte sie 46 Jahre lang den Kanzler oder die Kanzlerin. Inhaltlich musste sich die CDU in den vergangenen Jahrzehnten aber immer wieder neu erfinden – wie ihre Wahlplakate zeigen. Während in den sechziger Jahren die Sehnsucht nach Sicherheit und Wohlstand dominierte, wurde es in den siebziger Jahren auch bei der CDU ziemlich bunt.