Der ehemalige Co-Vorsitzende der AfD, Konrad Adam, denkt über einen Austritt aus der von ihm mitgegründeten Partei nach. "Ich habe noch nicht entschieden, ich erwäge es aber", sagte er. Er habe sich während des Bundesparteitages in Essen am vergangenen Wochenende sehr über die "Bierzeltparolen" einiger Teilnehmer geärgert. Der neuen Parteivorsitzenden Frauke Petry warf er vor, sie predige zwar Basisdemokratie, sei aber dabei, die AfD in eine gut organisierte Kaderpartei zu verwandeln.

Zur Unterstützung, die Petry in Essen vom rechtsnationalen Flügel um den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke erhalten hatte, sagte Adam: "Ich fürchte, die Geister, die sie rief, wird sie nicht wieder los, und für jeden Dienst muss man zahlen." Der frühere Vorsitzende Bernd Lucke habe zwar Fehler begangen. "Dass man ihn wie einen Hund mit Rufen wie 'Lucke raus!' vor die Tür gejagt hat, war allerdings ein Zeichen dafür, was von der neuen AfD zu erwarten ist."

Wegen der Niederlage von Lucke in Essen erklärte der Vorsitzende der AfD in Rheinland-Pfalz, Uwe Zimmermann, zusammen mit zwei weiteren Vorstandsmitgliedern seinen Austritt. Parteisprecher Oliver Sieh bestätigte entsprechende Medienberichte. Die drei Vorstandsmitglieder waren Unterzeichner des Vereins Weckruf 2015, der sich gegen den nationalkonservativen Flügel in der Partei stellte, zu dem auch Petry zählt.



Der frühere Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Hans-Olaf Henkel, hatte die Partei bereits am Sonntag verlassen. Zugleich hatte er scharfe Kritik an der neuen Parteiführung geübt. Es drohe eine "NPD im Schafspelz".

Lucke befragt Weckruf-Mitglieder

Parteigründer Lucke will noch in dieser Woche über eine mögliche Parteineugründung entscheiden. Der von ihm und einigen Mitstreitern im vergangenen Mai gegründete Weckruf-Verein teilte am Vormittag mit, man sei entsetzt über den Rechtsruck und den Umgang mit Lucke, der auf dem Parteitag in Essen vom Saalschutz vor aggressiven Parteimitgliedern habe geschützt werden müssen. Die Folge sei ein Massenaustritt aus der AfD. Der Vereinsvorstand will nun in einer Mitgliederbefragung klären, wie es weitergehen soll. Eine genaue Fragestellung wurde nicht bekannt.

Lucke, Adam und Petry hatten die Alternative für Deutschland bis zum Parteitag gemeinsam geführt. Lucke kandidierte nicht für einen weiteren Posten, nachdem Petry am Samstag zur ersten Vorsitzenden gewählt worden war. Adam scheiterte mit seiner Kandidatur für den Posten des Beisitzers.