Der von dem abgewählten AfD-Chef Bernd Lucke mitgegründete parteinahe Verein Weckruf 2015 könnte demnächst zu einer neuen Partei werden. Von bisher 2.000 Teilnehmern einer Umfrage unter den Unterstützern votierten nach Informationen von ZEIT ONLINE 1.500 dafür, eine neue Partei zu gründen. Drei Viertel der Befragten sprachen sich zudem dafür aus, aus der AfD auszutreten. Beide Gruppen seien weitgehend deckungsgleich, hieß es.



Der Verein hat derzeit etwa 4.000 Unterstützer, die Bereitschaft bekundet hatten, einzutreten. Die Organisatoren rechnen mit bis zu 3.500 Rückläufen aus der Umfrage. Die Abstimmung soll in der Nacht enden. Am Donnerstagvormittag will der Weckruf das Ergebnis offiziell bekannt geben.



Der Weckruf-Mitgründer und Europaabgeordnete Bernd Kölmel sprach von einer "hohen Zuspruchrate". Die Abstimmung sollte zunächst zeigen, ob Interesse der Weckruf-Unterstützer an einer Parteigründung besteht. Die Entscheidung über eine Neugründung sei noch immer offen. "Jetzt ist entscheidend, ob sich genügend finden, die bereit sind, eine neue Partei zu gründen", sagte Kölmel, der bisher Landesvorsitzender in Baden-Württemberg war, ZEIT ONLINE. "Dazu brauchen wir etwa 100 Aktive."

Kölmel war nach der Abwahl des frühere AfD-Chefs Lucke am Wochenende bereits aus der Partei ausgetreten. Das sei "die individuelle Entscheidung eines jeden Einzelnen", sagte er. Er habe nach der Abwahl Luckes eine Nacht "darüber geschlafen", dann habe seine Entscheidung festgestanden. In seinem Landesvorstand sei er bisher der einzige, der aus der AfD ausgetreten ist. Zum Landesparteitag in zwei Wochen rechne er mit weiteren Austritten.



Ob er in einer neuen Partei eine wichtige Rolle haben würde, ließ Kölmel offen. "Mein Bedarf ist gedeckt", sagte er. Er sei unentschlossen, ob er an der Spitze einer neuen Partei stehen würde. "Ich würde eine neue Partei aber unterstützen."

Zum Parteitag der AfD am Wochenende in Essen hatte sich Luckes Rivalin Frauke Petry mit 60 Prozent der Stimmen gegen Lucke durchgesetzt. Viele seiner Anhänger hatten den Parteitag daraufhin verlassen. Der Weckruf-Mitgründer und Europaabgeordnete Joachim Starbatty trat daraufhin aus der Partei aus, sein Parlamentskollege Hans-Olaf Henkel und mehr als 500 weitere Mitglieder folgten. Die schleswig-holsteinische Landeschefin Ulrike Trebesius hat ihren Austritt gemeinsam mit weiteren Landesvorstandsmitgliedern für Freitag angekündigt. Der frühere dritte AfD-Bundesvorsitzende Konrad Adam will vor einer Rückgabe seiner Mitgliedskarte die weitere Entwicklung der AfD beobachten, wie er ZEIT ONLINE sagte. Am Mittwochabend teilte Lucke mit, ebenfalls am Freitag austreten zu wollen. Er wolle nicht als "bürgerliches Aushängeschild für politische Vorstellungen missbraucht werden", die er aus tiefster Überzeugung ablehne, begründete er seinen Schritt.

Die neue Parteichefin Frauke Petry forderte die Mitglieder der AfD zum Bleiben auf.



Nach Auskunft der Bundesgeschäftsstelle sind seit dem Parteitag etwa 600 Mitglieder aus der AfD ausgetreten. Auch Mitglieder von Landesvorständen verließen die Partei. Am Mittwoch erklärte Bremens AfD-Landeschef Christian Schäfer seinen Rücktritt, drei von vier AfD-Abgeordneten in der Bürgerschaft kündigten an, die Partei zu verlassen.



Die Stimmung gegen Lucke war auf dem Parteitag in Essen teils aggressiv gewesen. Redner polemisierten zudem gegen Muslime, den Islam und äußerten sich beleidigend, unter anderem über die Grünen. Petry sicherte im Interview mit ZEIT ONLINE zu, nationalistische Zuspitzungen in ihrer Partei künftig stärker zu kontrollieren. "Der neue Vorstand wird darauf achten müssen, dass das nicht ausufert", sagte sie. "Mir ist das Problem bewusst, aber davor Angst zu haben, wäre falsch." Einen Teil ihrer Themen beziehe die Partei zudem von der Pegida-Bewegung. "Wir haben uns mit Pegida nicht verbrüdert, aber festgestellt, dass Pegida Themen auf die Straße gebracht hat, um die wir uns kümmern müssen."



Sie verteidigte ihre Partei in dem Gespräch auch gegen den Vorwurf der Nähe zu dem französischen Front National. "Mit dieser Partei hat die AfD nichts gemeinsam", sagte sie. Schließlich stehe die AfD für mehr Freiheit und Eigenverantwortung anstatt für mehr Staat und weitere Umverteilung.